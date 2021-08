«Kaiser Karl»: Disney+ lässt Serie über Karl Lagerfeld produzieren

Vermischtes

Die sechsteilige Serie basiert auf der gleichnamigen Biografie von Raphaëlle Bacqué.

Die Walt Disney Company EMEA hat für den hauseigenen Streamingdienst Disney+ der sechsteiligen Serieeinen Produktionsauftrag erteilt. Die Sendung handelt vom im Jahre 2019 verstorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld und wird als Star Original veröffentlicht. Die sechs Episoden sollen in Frankreich gedreht werden, das bestätigte Jan Koeppen, Präsident von TWDC EMEA, auf der Bühne der Lille Dialogues im Rahmen eines Vortrags über das Engagement des Unternehmens bei der Beschaffung, Entwicklung und Produktion von Inhalten mit europäischen Produktionsfirmen.„Disney+ hat uns die Möglichkeit gegeben, einzigartige europäische Geschichten für ein globales Publikum zu erzählen. Wir haben ein unglaublich vielfältiges und spannendes europäisches Programm, und «Kaiser Karl» ist ein Beispiel für die Art von Geschichten, die wir erzählen wollen. Wir sind auch der Meinung, dass Lagerfelds Geschichte bisher noch nicht angemessen gewürdigt wurde und können es kaum erwarten, sie mit unserem Disney+ Publikum zu teilen“, wird Koeppen zitiert. Für die Produktion von «Kaiser Karl», die auf der gleichnamigen Biografie von Raphaëlle Bacqué basiert, ist Gaumont verantwortlich. Bacqué ist zusammen mit den Autoren Isaure Pisani-Ferry und Jennifer Have auch an der Serie beteiligt ist. Weitere Details zu Produktion und Besetzung sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.Wie erwähnt dreht sich die Serie um den deutschen Modedesigner Karl Lagerfeld, deren Handlung im Sommer 1972 einsetzt, als Lagerfeld bestrebt ist, Nachfolger der im Jahr zuvor verstorbenen Coco Chanel und der erfolgreichste französische Modeschöpfer in einer Zeit zu werden, in der Yves Saint Laurent die größte Modepersönlichkeit war. Die Rivalität zwischen Lagerfeld und Pierre Bergé (dem Partner von Yves Saint Laurent) sowie Lagerfelds Liebesgeschichte mit Jacques de Bascher sollen ebenfalls im Mittelpunkt der Serie stehen. Disney bezeichnete die Produktion als erste Drama-Serie über Karl Lagerfeld.Pauline Dauvin, VP Programming & Original Productions, The Walt Disney Company, Frankreich ergänzte: „Wir waren sofort von der Idee einer Adaption der Biografie von Bacqué angetan, die die erste Zusammenarbeit zwischen Disney und Gaumont bei einer französischen Originalserie darstellt. Die Serie zeigt einen einzigartigen Moment des Wandels in der französischen Modeindustrie in den 70er Jahren, verkörpert durch eine Ikone mit mehreren Metamorphosen, Karl Lagerfeld“, erklärte Pauline Dauvin, VP Programming & Original Productions, The Walt Disney Company, Frankreich. Christophe Riandée, Vice CEO von Gaumont, fügte hinzu: „Kaiser Karl ist eine Ikone des Jahrhunderts und Disney hat uns von Anfang an sehr unterstützt, indem sie unsere kreative Vision für die Show geteilt haben. Wir freuen uns darauf, loszulegen.“