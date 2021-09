Chris Hemsworths «Extraction»-Sequel muss in Europa beendet werden

Kino-News

Die Dreharbeiten sind aufgrund von Corona in Australien abgebrochen werden.

, das geplante Sequel zu einem der erfolgreichsten Netflix-Filme, wird nun in Prag, der Hauptstadt der Tschechischen Republik, gedreht. Der Actionfilm mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle war ursprünglich für die Dreharbeiten in Australien vorgesehen.Die Crew, die bereits mit den Vorbereitungen in New South Wales, Australien, begonnen hatte, wurde am Freitag von Netflix und der AGBO-Produktionsfirma der Russo-Brüder informiert, so Quellen gegenüber ‚Variety‘. Das Sequel wurde von Joe Russo geschrieben und von Joe und Anthony Russo produziert.Etwa ein Jahr lang, ab Mitte 2020, war Australien eines der weltweit am stärksten frequentierten Ziele für die Produktion von Filmen und Fernsehserien. Dieses Kunststück gelang dem Land dank einer robusten Reaktion auf das Coronavirus und großzügiger Produktionsanreize.