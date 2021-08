Mai Thi Nguyen-Kim geht im Oktober beim ZDF an den Start

TV-News

Die Wissenschaftsjournalistin und studierte Chemikerin erhält eine Show bei ZDFneo und wird einen dreiteiligen «Terra X»-Schwerpunkt zum Thema Chemie setzen.

Im Quotenmeter-Interview sagte Peter Arens, Leiter der Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft im ZDF , dass beim Stichwort Chemie viele womöglich eine Abwehrhaltung hätten, die aus Schulzeiten übriggeblieben sei. Dabei kann dies offenbar auch anders sein, denn das Thema Chemie steht in den neuen-Reihe im Fokus. Dazu hat man niemand geringeres als Wissenschaftsjournalistin und YouTuberin Mai Thi Nguyen-Kim als Moderatorin engagiert. Bereits im Februar wurde bekannt, dass sie zum ZDF wechseln werde. Arens verriet nun weitere Details zum Dreiteiler, der ab dem 10. Oktober ab 19:30 Uhr im ZDF immer sonntags zu sehen sein wird. „In drei Folgen präsentiert sie hier die Meilensteine der Geschichte von Alchemie und Chemie und entfaltet das wirklich faszinierende Universum der Moleküle und deren Reaktionen.“ In der Doku-Reihe wird auch Michael Kessler vorkommen, der verschiedene Größen der Chemie-Geschichte darstellt, mit denen sich die studierte Chemikerin trifft.Ebenfalls war bekannt, dass Nguyen-Kim eine Sendung bei ZDFneo moderieren wird. Sie trägt den Titelund soll Themen aufgreifen, „die in der Gesellschaft emotional aufgeladen diskutiert werden“, so Arens. Dabei kommt es vor allem auf Fakten an, die Mai Thi Nguyen-Kim „unterhaltsame Art und Weise“ präsentiert. Es soll eine „Unterhaltungssendung für Fans kritischen Denkens“ werden. Dabei besteht die ZDFneo-Show, die ab dem 24. Oktober immer sonntags um 22:15 Uhr ausgestrahlt und ab 18:00 Uhr bereits in der ZDFmediathek zu finden ist, aus wiederkehrenden Rubriken, Reportage-Einspielern und Sketchen, die von Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im Studio in einer monothematischen halben Stunde präsentiert werden. Die bildundtonfabrik wird das Format produzieren, in dem auch Max Bierhals und Thora Schubert auftreten werden.Begleitet wird die Sendung, von der zunächst sechs Folgen mit einer Länge von 45 Minuten geplant sind, von einem gleichnamigen Instagram-Kanal, der am 6. Oktober 2021 startet und auf dem die Themen der Sendung ganzjährig publiziert werden sollen. Der Kanal ist zudem eng mit den digitalen Kanälen von «Terra X» vernetzt.