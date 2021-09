«Läuft!»: KiKA startet neue Tüftel-Show über Körperprozesse

TV-News

Unterdessen dreht sich am Sonntag in «Zeig mir Feiertage!» alles um das anstehende jüdische Neujahrsfest.

Der Kinderkanal von ARD und ZDF , KiKA, hat für den kommenden Samstag, 4. September, den Start der sechsteiligen Tüftel-Showangekündigt. Darin soll „mit viel Humor und bester Laune“ – wie es vom Sender heißt – gezeigt werden, was der Körper im Verborgenen schafft. Moderator Christian Loß und sein Team aus fünf Tüftlerinnen und Tüftlern widmen sich in jeder Folge einer Frage über Prozesse, die im Körper stattfinden. Zunächst werden die Prozesse erklärt, danach zerlegt das Tüftlerteam den Körpervorgang in seine wichtigsten Schritte und baut ihn in Stationen aus Alltagsgegenständen, wie Dominosteinen oder Mausefallen nach.Dabei sind nicht nur gute Ideen und handwerkliches Geschick gefragt, sondern auch starke Nerven und viel Humor. Denn die eigentliche Herausforderung ist, unter Zeitdruck eine Kettenreaktion nachzubauen, die möglichst so perfekt funktioniert wie im Körper. Der KiKA zeigt die tvision-Produktion immer samstags ab 20:10 Uhr. Hilla Stadtbäumer und Christoph Reyer vom WDR sind die verantwortlichen Redakteure der Sendung.Außerdem gibt es am tags darauf, 5. September, die Premiere einer neuen-Ausgabe, die sich mit dem jüdischen Neujahrsfest Rosch Haschana befasst, das in diesem Jahr zwischen dem 6. und 8. September gefeiert wird. «Zeig mir Rosch Haschana» ist um 9:25 Uhr linear und jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen.Um mehr über das Fest zu erfahren besucht Feiertags-Reporterin Elisabeth den 13-jährigen Elias in Oldenburg. Er zeigt ihr seine Synagoge, wo sie die Rabbinerin Alina treffen. Sie erklärt ihnen das heilige Buch der Juden, die Tora. Außerdem erfahren die Zuschauer, warum Elias vor dem Neujahrsfest noch ins Wasser geht. Es geht zudem um unterschiedliche Kalender, Sünden, aber auch Versöhnung, wie KiKA verspricht. Das Format ist eine Bremedia Produktion im Auftrag von Radio Bremen und KiKA. Online sind zudem acht „Kurz erklärt“-Clips zu finden, die in der aktuellen Staffel behandelt wurden. Dabei geht es um die Feiertage Weihnachten, Ostern, Ramadan, Opferfest, Himmelfahrt, Pfingsten, Rosch Haschana und Allerheiligen.