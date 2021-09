Endeavor Content investiert in skandinavische Produktionsfirma

Wirtschaft

Das Unternehmen übernahm die in Kopenhagen ansässige Firma Nordic Drama Queens.

Die Produktionsfirma Endeavor Content hat sich an der jungen skandinavischen Produktionsfirma Nordic Drama Queens beteiligt. Das Unternehmen, das in Kopenhagen und Stockholm sitzt, will Premium-Drama-Inhalte produzieren. Die Partnerschaft ist die jüngste Investition von Endeavor Content in ein europäisches Produktionsunternehmen. Das Unternehmen hält bereits eine Minderheitsbeteiligung an dem «The Night Manager»-Produzenten The Ink Factory sowie an The Story Company.Das Unternehmen wurde gegründet von Sandra Harms, ehemalige Geschäftsführerin und Produzentin bei Miso Films Sweden (unterstützt von Fremantle), Line Winther Skyum Funch, ausführende Produzentin und Gründerin von WISK, und Josefine Tengblad, unabhängige Produzentin und ehemalige Leiterin der Abteilung Drama bei TV4/CMore."In einer Zeit, in der sich die Erstellung von Inhalten rasant weiterentwickelt, kommt es immer noch auf das Talent an", so Harms, Skyum Funch und Tengblad in einer gemeinsamen Erklärung. "Unser Fokus wird auf Talentpartnerschaften liegen. Mit der Unterstützung und dem Fachwissen von Endeavor Content werden wir unermüdlich unser Ziel verfolgen, Geschichten zu erzählen, die noch nicht erzählt wurden, und zwar auf eine Art und Weise, die auf dem Markt und bei den Zuschauern auf der ganzen Welt Anklang findet."