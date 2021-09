«Nihat»: Gamze Senol feiert ihr Soap-Comeback

TV-News

Im vergangenen Sommer war Senol bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» ausgestiegen. Nun feiert sie in ihrer alten Rolle als Shirin ihr Comeback.

Am 22. und 23. September ersetzt bekanntlich die Spin-off-Soapfür zwei Tage die Mutterserie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». RTL zeigt alle zehn Folgen des Ablegers im Free-TV aufgeteilt mit jeweils fünf Folgen am Stück auf dem «GZSZ»-Sendeplatz. Dann dreht sich alles um Timur Ülkers Figur Nihat, der in Hamburg nach seiner Mutter und den Wurzeln seiner Familie sucht. Als weitere Cast-Mitglieder hatte RTL bereits Sarah Mangione, Nico Birnbaum, Matthias Ludwig und Maximilian Schneider bekannt gegeben.Nun folgte eine weitere Darstellerin, die «GZSZ»-Zuschauern bestens bekannt sein dürfte: Gamze Senol. Sie wird in ihrer alten Rolle als Shirin zu sehen sein und in Hamburg ihrem Cousin Nihat begegnen. Zur Erinnerung. Senol war im vergangenen Sommer bei der Daily-Soap ausgestiegen – „auf eigenen Wunsch“, wie es damals hieß. Der Abschied wurde damals in die Story eingebunden, indem sich Shirin die Schuld am Unfalltod von Alexander Cöster (Clemens Löhr) gab und ihr Leben verändern wollte, weshalb sie den Kolle-Kiez in Berlin Hals über Kopf verlassen hatte.Die Veränderung ist Shirin nun auch optisch anzusehen. Statt gelocktem trägt sie nun glattes Haar. Gamze Senol freute sich über das Comeback, wie sie in einem Kurzinterview mit RTL verriet: „Die Zeit bei «Nihat» war wie eine Klassenfahrt – wie nach Hause kommen und trotzdem in ein fremdes Land reisen", so die Schauspielerin über die Dreharbeiten. Neu war für Senol unterdessen eine Sache: „Ich habe meine erste Sex-Szene gedreht – eine Erfahrung, die komplett neu für mich war!" Die Produktion der UFA Serial Drama verspricht somit einiges. Wer bis zum 22. September nicht mehr warten möchte, kann «Nihat – Alles auf Anfang» bereits ab dem 15. September auf TVNow abrufen.