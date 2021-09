HBO Max gibt Europa-Fahrplan bekannt

International

Der Streamingdienst von WarnerMedia geht zunächst in Nordeuropa online.

Bereits in diesem Herbst geht HBO Max in Europa online, teilte das Mutterunternehmen WarnerMedia mit. Demnach möchte man zunächst in den skandinavischen Ländern starten, danach folgt Spanien, in dem WarnerBros. schon seit Jahren einen eigenen Fernsehsender betreibt. Im kommenden Jahr soll der Dienst in Mittel- und Osteuropa sowie Portugal ausgerollt werden."Europa hat für uns eine hohe Priorität", sagte Priya Dogra. "Wir haben jetzt die USA und Lateinamerika im Griff, wir fühlen uns sehr gut mit diesen Erfolgen und dem Wachstum, das wir dort sehen. Europa ist ein komplizierter Markt, aber ein spannender. "Wir wollen mehr Gehör finden und mehr Geschichten erzählen, und wir wollen den Verbrauchern ein sehr wettbewerbsfähiges Preisniveau und einen sehr flexiblen Zugang zu unseren Produkten bieten, sowohl über D2C als auch über unsere sehr etablierten Großhandelsvertriebspartner in den Regionen", so Christina Sulebakk.Sulebakk verriet, dass zum ersten Mal das gesamte Programm von WarnerMedia, einschließlich HBO, Max Originals, DC, Warner Bros. und Cartoon Network, auf einem Dienst verfügbar sein wird, zusätzlich zu den Akquisitionen von Drittanbietern. "Was Sie also auf der Plattform sehen werden, ist eine enorme Verbesserung gegenüber unseren aktuellen Streaming-Diensten, die heute einen kleineren Umfang an Inhalten haben, hin zu einem viel breiteren und überzeugenderen Angebot, das auf breiter Ebene kommuniziert wird", sagte Sulebakk.