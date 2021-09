Sky dreht Doku über Olympia-Attentat von 1972

TV-News

Die Ausstrahlung der Dokumentation soll rund um den 50. Jahrestag im kommenden Jahr erfolgen.

Es war wohl einer der größten Skandale der Olympia-Geschichte: 1972 drangen palästinensische Freiheitskämpfer in das Olympische Dorf ein und nahmen Mitglieder des israelischen Teams als Geiseln. Dabei kamen insgesamt elf Israelis ums Leben sowie ein Polizist. Auch fünf palästinensische Geiselnehmer starben bei einem gescheiterten Befreiungsversuch auf dem Militärflugplatz. Dieses tragische Ereignis jährt sich am 5. September 2022 zum 50. Mal. Anlässlich dazu hat Pay-TV-Sender Sky eine 90-minütige Dokumentation in Auftrag gegeben, die von der Münchener Produktionsgesellschaft Bilderfest in Zusammenarbeit mit Sky Studios produziert wird.Sky beschreibt die Dokumentation, die im kommenden Jahr rund um den Jahrestag ausgestrahlt werden soll, als „Politthriller zwischen Liebe und Hass, Verzweiflung und politisches Kalkül, Rache und Vergebung“. Die Geschichte soll dabei dokumentarisch und fiktionalisiert aus mehreren Blickwinkeln erzählt werden. Mit der Doku soll zudem ein Bogen auch in die heutige Zeit gespannt werden. Vor dem aktuellen Hintergrund des Nahostkonflikts verfolgt die Dokumentation die politischen und persönlichen Konsequenzen des Attentats in Deutschland, Israel, Palästina, Libanon und Jordanien bis heute.„Neue Fragen mit aktuellen Bezügen, bisher unveröffentlichte Dokumente und exklusive Zeitzeugen, erzählt auf einer dokumentarischen, wie fiktionalen Ebene – noch nie ist das Olympia-Attentat von 1972 so umfassend dokumentiert worden. Dieses packende Sky Original wird rund um den 50. Jahrestag des Anschlages im kommenden Jahr nicht nur auf unserem neuen Sender Sky Documentaries, sondern auch international zu sehen sein“, erklärt Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland. Im Auftrag von Sky Studios vertreibt NBCUniversal Global Distribution den Film.„Als Münchner Produzenten fühlen wir uns persönlich der kritischen Aufarbeitung der Katastrophe von München verpflichtet. Deshalb haben wir auch bereits 2019 begonnen, die Hintergründe des Olympia Attentats neu zu recherchieren und Interviewpartner zu suchen. Wir wollten nicht einfach nur ein Remake bisheriger Produktionen, sondern neue Erkenntnisse und eine neue, zeitgemäße Erzählform finden, die auch der Tragweite der Geschichte gerecht wird“, sagt Executive Producerin Kathrina Edinger, die seit zwei Jahren mit einem internationalen Autoren- und Rechercheteam an der noch unbetitelten Produktion arbeitet. Bilderfest-Geschäftsführer Marcus Uhl ergänzt: „Die Geschichte von Olympia 1972 ist nicht nur für den deutschen Markt, sondern gerade aufgrund der globalen Verstrickungen für den Weltmarkt so spannend und relevant. Mit Sky hat der Film das Potential, einen internationalen Eindruck zu hinterlassen."