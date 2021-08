«Um die 50»: ZDF-Komödien-Neuauflage holt den Abendsieg

Quotennews

«Hamilton – Undercover in Stockholm» muss weiter Verluste hinnehmen. Auf dem Gesamtmarkt rutschte man gar unter die Zehn-Prozent-Marke.

Das ZDF sendete am Montagabend das Revival der 90er-Jahre-Serie «Um die 30». Mehr als 25 Jahre spätere lautete der Titel aus der Feder von Ralf Huettner und Dominic Raacke passenderweiseund war erneut mit Natalia Wörner, Susanne Schäfer, Jürgen Tarrach, Catherine Flemming, Bruno Eyron und Raacke selbst besetzt. Anlässlich Carolas 50. Geburtstag kamen die sechs Freunde Frank, Tina, Carlo, Carola, Sabrina und Olaf wieder zusammen, 4,40 Millionen Zuschauer wollten sich die Reunion nicht entgehen lassen. Das Problem des ZDF: Nur 0,35 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt.Daraus ergaben sich ein Marktanteil von guten 15,9 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den Jüngeren wurden leicht unterdurchschnittliche 5,3 Prozent ausgewiesen. Ab 22:20 Uhr ging es nach dem «heute journal», das 3,39 Millionen informierte und damit auf Einschaltquoten von 13,9 und 8,6 Prozent kam, mit dem dritten-Film weiter. Die ersten beiden Thriller sahen in den vergangenen beiden Wochen 2,22 und 1,82 Millionen Zuschauer am späten Montagabend. Die Marktanteile fielen mit 14,2 und 11,3 Prozent solide bis mäßig aus. Bei den Jüngeren gab es ebenfalls einen Abwärtstrend zu erkennen, hier zeigte die Quotennadel zunächst 5,8 und in der Vorwoche magere 4,0 Prozent an. Diesmal verbuchte der Mainzer Sender mit 1,45 Millionen Krimi-Fans 9,8 respektive 3,5 Prozent Marktanteil.Anlässlich des Todes von Heide Keller, die vergangenen Freitag im Alter von 81 Jahren verstorben war, wiederholte das ZDF die-Folge vom 1. Januar 2018, als das Schiff nach Los Angeles aufbrach. Es war der letzte Film, in dem Keller als Chefhostess Beatrice auftrat. 0,38 Millionen blieben ab 0:25 Uhr noch wach und nahmen Abschied. Nur 30.000 davon waren jüngere «Traumschiff»-Zuschauer. Die Marktanteile lagen weit nach Mitternacht bei schwachen 7,3 respektive miserablen 1,7 Prozent. Im Anschluss zeigte das Zweite noch die Doku. Der Film von Yvette Kampfmann generierte Marktanteile von 7,0 und 1,2 Prozent. Ab 1:55 Uhr sahen noch 0,25 Millionen Interessierte zu.