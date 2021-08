«Jenke.» bleibt für ProSieben ein Quotengarant

Quotennews

Für das Shopping-Experiment lief es zwar nicht ganz so stark wie für die Reportage zum Thema Schönheit, doch mit fast 15 Prozent in der Zielgruppe dürfte ProSieben mehr als zufrieden sein.

Seit November 2020 ist Jenke von Wilmsdorff im Programm von ProSieben beheimatet. Seitdem lief es für den ehemalige RTL-Redakteur ziemlich gut, denn sowohl sein Schönheits-Experiment als auch die True-Crime-Serie «Jenke. Crime.» im vergangenen Mai fuhr teils sehr gute Quoten ein. Besonders seine Premieren-Auftritt am 30. November, in dem er sich das Gesicht operieren ließ, bescherte der roten Sieben insgesamt 1,95 Millionen Zuschauer und Marktanteile von sagenhaften 6,2 respektive 15,4 Prozent. Auch die vierteilige True-Crime-Reihe holte überdurchschnittliche 10,7 Prozent im Durchschnitt bei den Umworbenen. Die Reichweite belief sich allerdings nur noch auf 1,14 Millionen.Am Montag stand nunauf dem Programm. In der über zweistündigen Sendung verzichtete von Wilmsdorff auf seinen Besitz und versuchte nur noch mit etwa 100 Gegenständen zu leben, um sich so mit seinem eigenen und dem durchschnittsdeutschen Konsum auseinanderzusetzen. 1,38 Millionen Zuschauer waren dabei, 0,93 Millionen von ihnen waren im werberelevanten Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Die Marktanteile beliefen sich auf 5,2 und starken 14,7 Prozent.Im Anschluss gab es wie Ende November auch diesmal einen Live-Talk. Fürblieben noch 0,89 Millionen dran, was ab 22:35 Uhr 5,1 Prozent des Marktes belegte. In der Zielgruppe verzeichnete ProSieben 0,58 Millionen Seher und eine Sehbeteiligung von weiterhin sehr guten 13,2 Prozent.