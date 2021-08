«SIX» bleibt schwach, zeigt sich aber leicht verbessert

Quotennews

Die Action-Serie, die RTLZWEI an diesem Wochenende in einer Event-Programmierung zeigte, holte auch zum Abschluss keine guten Werte.

Am Freitag startete RTLZWEI eine Eventprogrammierung der Militär-Action-Serie, die in den USA bereits 2017 bei History zu sehen war. Doch die acht Folgen bescherten der Grünwalder TV-Station keine guten Werte, vor allem in der Zielgruppe performte man äußerst schwach. Am Samstag blieb die Ausstrahlung, die ab 20:15 Uhr begann und vier Folgen umfasste, konstant unterhalb der Zwei-Prozent-Markte – in der Zielgruppe und auf dem Gesamtmarkt. Am Sonntag sah es für die beiden finale Ausgaben der ersten Staffel etwas besser aus, doch die Quoten lassen sich definitiv nicht als gut beschreiben.Statt um 20:15 Uhr ging es wie am Freitag kurz vor 23:00 Uhr los. Die erste Folge sahen 0,33 Millionen Zuschauer, was mäßigen 2,0 Prozent des Gesamtmarktes entsprach. In der Zielgruppe standen mit 0,12 Millionen Zuschauern miese 2,7 Prozent zu Buche. Um 23:40 Uhr blieben 0,26 Millionen Seher dran, der Marktanteil stieg auf solide 2,7 Prozent, was auf die Uhrzeit zurückzuführen ist. Bei den 14- bis 49-Jährigen verharrten nur noch 90.000 Umworbene vor der Mattscheibe. Die Einschaltquote in dieser Gruppe verharrte auf einem schwachen Niveau und lag bei 3,1 Prozent.Die gefragtesten RTLZWEI-Programme des Tages waren mit jeweils 0,70 Millionen Zuschauern der Primetime-Filmund die Nachmittags-Sendung. Die Quoten fielen selbstredend sehr unterschiedlich aus. «Lethal Weapon 3» holte Marktanteile von unterdurchschnittlichen 2,4 respektive 3,5 Prozent, während «Der Trödeltrupp» starke 4,6 und solide 5,1 Prozent einfuhr.