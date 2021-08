Melanie Müller ist «Promi Big Brother»-Gewinnerin 2021

Quotennews

Nach drei Wochen in Isolation kehrt Melanie Müller als Siegerin von «Promi Big Brother» zurück nach Hause. Das spannende Finale gegen Schweinebauer Udo verfolgten zudem ordentlich vielen Zuschauer.

Das Finale vonam gestrigen Freitagabend hätte am Ende kaum spannender werden können. Melanie Müller, die Skandalnudel, Malle-Sängerin, Reality-Star, Schauspielerin, Porno-Sternchen und seit gestern Abend, Melanie Müller, «Promi Big Brother»-Siegerin. Dem Ganzen gegenüber stand eine relativ bescheidene Lebensgeschichte mit Teilnehmer Uwe Abel, über den es beileibe nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag gibt. Abel war Teilnehmer bei «Bauer sucht Frau» und zuletzt 2018 im «Sommerhaus der Stars», der Rummel der Öffentlichkeit war dem Schweinebauer sichtlich fremder als es bei Müller der Fall war. Doch im Finale hatten beide identische Chancen, doch am Ende konnten nicht beide gewinnen.Aus Quotensicht verlief der letzte «Promi Big Brother»-Abend für Sat.1 wohl versöhnlich ab. Mit 1,48 Millionen Zuschauern ab drei Jahren stellte die letzte Folge den drittbesten Wert der Staffel auf und markiert damit einen guten Abschluss. In der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verhielt es sich mit 0,54 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 10,6 Prozent ähnlich. Insgesamt erreichte die Final-Folge 7,1 Prozent Marktanteil für den Bällchensender. Im Anschluss kam noch, welche die Sendezeit bis 01:20 Uhr füllte und wie schon die gesamte Staffel über, interessierte das Format kaum einen Zuschauer.Lediglich X Millionen Zuschauer konnten zur «Late Night Show» gehalten werden. Ein nicht allzu schlechter Wert von 7,0 Prozent Marktanteil ergaben sich, dieser ist jedoch sicherlich auch mit der späten Uhrzeit in Verbindung zu bringen. Bei den Umworbenen verabschiedete sich nahezu jeder, wobei auch hier der Marktanteil bei ordentlichen 8,0 Prozent stehen bliebt, bei aber nur noch 0,18 Millionen Zuschauern. Glückwunsch, Melanie Müller!