Primetime-Check

«Ein Fall für zwei» im Zweiten, während «Brennpunkt» im Ersten lief und bei Sat.1 «Promi Big Brother» zu Ende ging. Ein aufregender Freitagabend, doch was lief am besten?

Das Erste griff am gestrigen Mittwochabend auf ein Magazin zurück und sendete «Brennpunkt: Tragödie in Afghanistan – Was kommt nach dem Abzug?». Interessierte fand das Programm insgesamt 3,54 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Zusätzlich konnten 0,66 Millionen Zuschauer der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen zugeordnet werden. Es ergaben sich Marktanteile von insgesamt 14,0 Prozent und 11,8 Prozent am Markt der Jüngeren. Im Anschluss kam die eigentliche Primetime in Form der TV-Komödie. Hierzu konnte die blaue Eins noch 2,98 Millionen Zuschauer insgesamt halten, wovon wiederum 0,31 Millionen Jüngere definiert werden konnten. Die Marktanteile lagen bei 11,6 Prozent insgesamt und 5,3 Prozent am jungen Markt. Das Zweite sendete hingegen einen Krimi,. Hierzu konnten fulminante 5,07 Millionen Zuschauer insgesamt und 0,52 Millionen jüngere Zuschauer gemessen werden. Beim ZDF ergaben sich demnach Marktanteile von insgesamt 19,7 Prozent und 9,3 Prozent am jungen Markt.Bei den Privaten startete RTL ab 20:15 Uhr die dritte Staffelund sicherte sich damit 1,67 Millionen Zuschauer, wovon 0,83 Millionen der werberelevanten Zielgruppe zugesprochen werden konnten. Die Marktanteile lagen damit bei 6,7 Prozent am Gesamtmarkt und sehr guten 14,4 Prozent am Zielgruppenmarkt. Die nächste Show des Abends spielte sich bei Sat.1 ab, hier gab es das Staffel-Finale von. Dazu ließen sich 1,47 Millionen Zuschauer insgesamt messen, wovon wiederum 0,53 Millionen Umworbene erkannt werden konnten. Die Marktanteile beliefen sich auf insgesamt 7,1 Prozent und 10,6 Prozent am Markt der Zielgruppe.Bei ProSieben und RTLZWEI liefen mitunddie Spielfilme des Abends. Bei der roten Sieben sammelten sich 0,7 Millionen Zuschauer, wovon 0,37 Millionen der klassischen Zielgruppe zugeordnet werden konnten. Die Marktanteile zeigten insgesamt 2,8 Prozent und 6,5 Prozent am Zielgruppen-Markt an. Für RTLZWEI ergaben sich 1,26 Millionen Zuschauer, welche für einen Marktanteil von 5,2 Prozent sorgten. In der Messung der Zielgruppe konnte ein Marktanteil von 6,9 Prozent ermittelt werden, bei 0,39 Millionen werberelevanten Zuschauern.Kabel Eins entschied sich an diesem Abend, wie auch VOX , für eine Serie. Mitergatterte der Sender 0,58 Millionen Gesamtzuschauer und wiederum 0,14 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe. Damit reichte es für 2,3 Prozent Marktanteil insgesamt und 2,5 Prozent Marktanteil am Zielgruppen-Markt. VOX sendete dafür. Die rote Kugel sicherte sich 0,52 Millionen Zuschauer, wovon sich wiederum 0,15 Millionen der Zielgruppe zuordnen ließen. In Marktanteilen gesprochen, erreichte die Serie 2,1 Prozent Anteil am Gesamtmarkt und 2,8 Prozent wurden auf dem Zielgruppen-Markt geblockt.