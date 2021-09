Kiosk

Seit einigen Jahren gibt es das monatliche Magazin, das aus dem ehemaligen RTLZWEI-Magazin hervor ging.

"welt der wunder" ist ein aus dem gleichnamigen Fernsehwissensmagazin hervorgegangene und monatlich erscheinende populärwissenschaftliche Zeitschrift der Bauer Media Group. Das Magazin beschäftigt sich mit verschiedenen wissenschaftlichen Themen, die es für Laien verständlich und unterhaltsam aufbereitet. Es folgt hierbei also dem Prinzip des 1996 von Hendrik Hey ins Leben gerufenen TV-Magazins. Dieses lief von Hey moderiert und produziert bis 2004 auf ProSieben . Hey wechselte mit dem Format anschließend zu RTLZWEI . Damals entstand auch die Printausgabe "welt der wunder"-Magazin, das seither monatlich erscheint. Das Fernsehmagazin lief auf RTL II bis Januar 2014, nachdem im Oktober 2013 ein eigener "welt der wunder"-Fernsehsender an den Start gegangen war, der seinen Betrieb nach knapp sechs Jahren einstellte. Heute läuft «welt der wunder» auf Welt (ehemals N24) und N24 Doku Die Zeitschrift behandelt ähnlich wie das Fernsehmagazin verschiedene Themen aus Wissenschaft und Forschung. Es werden nicht nur Naturwissenschaften wie Physik, Chemie, Biologie und Medizin, sondern auch Gesellschaftswissenschaften insbesondere Geschichte abgedeckt. So werden etwa naturwissenschaftliche Phänomene erläutert oder wissenschaftliche Hintergründe zu zeitnahen Ereignissen gegeben. Man informiert über neue Forschungsergebnisse oder beleuchtet Hypothesen und Theorien von Wissenschaftlern und Forschern. Das"welt der wunder" Magazin richtet sich hierbei an interessierte Laien, denen wissenschaftliche Themen leicht verständlich und durch Bilder und Grafiken unterstützt näher gebracht werden sollen. Es wird dabei Wert darauf gelegt, neue Erkenntnisse aus der Forschung ebenso wie althergebrachtes Wissen auf unterhaltsame Weise zu vermitteln. So ist "welt der wunder" um eine ausgewogene Mischung aus Wissensvermittlung und Unterhaltung bemüht. Die breit gefächerte Themenauswahl jeder Ausgabe soll zudem sicherstellen, dass jeder Leser in jedem Heft etwas für ihn Reizvolles und Spannendes entdecken kann.Ein Heft des "welt der wunder" Magazins kostet 3,99 EUR. Die Bauer Media Group bietet allerdings ein Probeabo mit drei Ausgaben für 7,79 EUR. Wer sich seiner Sache sicher ist, kann auch ein Prämienabo abschließen und das Heft für zwölf Monate zu einem Preis von 47,88 EUR abonnieren und erhält dann eine Prämie aus dem Katalog der Verlagsgruppe gratis dazu. Beide Abonnements beinhalten bei Zahlung per Bankeinzug zwei Gratishefte. Möchte man sich allerdings so gar nicht festlegen, gibt es auch ein Flexiabo, bei dem man Heft für Heft bezahlt und auch nach jeder Ausgabe kündigen kann. Wer einen wissensbegeisterten Freund beschenken möchte, kann diesem auch ein Geschenkabo mit einer Laufzeit von wahlweise sechs (26,34 EUR) oder zwölf Monaten (52,68 EUR) zukommen lassen.