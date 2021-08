Primetime-Check

Welche Quoten erzielte «Das Triell» bei RTL? Wie viele sahen den ersten «Tatort» der neuen Saison? Wie schlugen sich die Filme der Privatsender?

Der Frankfurt-mit dem Titel „Wer zögert, ist tot“ verfolgten insgesamt 7,19 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, womit Das Erste das gefragteste Programm des Abends stellte. Am Markt holte die blaue Eins 22,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen war mit 1,40 Millionen eine Sehbeteiligung von 16,2 Prozent möglich.talkte danach vor 2,99 Millionen, 0,44 Millionen Jüngere blieben dran. Die Quoten beliefen sich auf 11,7 und 6,3 Prozent. Das ZDF setzte im Gegenprogramm aufund unterhielt 4,01 Millionen Zuschauer, wovon 0,42 Millionen aus der jüngeren Gruppe stammte. Dasinformierte anschließend noch 3,30 Millionen und 0,33 Millionen junge Seher. Die Marktanteile sanken von zunächst soliden 12,8 auf 11,9 Prozent bei allen und von ausbaufähigen 4,9 auf 4,3 Prozent.Bei den Privaten hatte wenig überraschend RTL mitdie Nase vorne. Mit 5,05 Millionen Zuschauern verbuchte der Kölner Sender 16,4 Prozent Marktanteil. In der klassischen Zielgruppe sorgten 2,18 Millionen für 25,9 Prozent. Die anschließendesteigerte die Quoten nochmals auf 16,7 beziehungsweise 27,4 Prozent. Insgesamt blieben 3,85 Millionen dran. ProSieben gab mit 1,78 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einem Marktanteil von 5,9 Prozent noch die beste Figur ab. In der Zielgruppe holte0,80 Millionen Zuschauer und 9,7 Prozent.bescherte VOX 1,29 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 5,2 Prozent bei allen und 6,2 Prozent bei den werberelevanten Zuschauern. Sat.1 setzte aufund band 0,89 Millionen Zuschauer, wovon 0,47 aus der umworbenen Gruppe stammten. Für den Bällchensender bedeutete dies unbefriedigende Marktanteile von 3,0 respektive 5,8 Prozent.sicherte Kabel Eins 1,01 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 3,4 und 5,3 Prozent. RTLZWEI strahlteaus und erreichte ein 0,70-millionenköpfiges Publikum. Die Einschaltquoten beliefen sich auf 2,4 und 3,5 Prozent.