Sportcheck

Ganz im Zeichen der ersten Fußball-Länderspiele unter dem neuen Nationaltrainer Hansi Flick stehen die nächsten Sporttage, in denen aber auch das Ende der Volleyball-EM der Frauen und der Paralympics in Tokio fernsehtechnisch eine große Rolle spielt. Und in Sachen Meldungen hat Sport1 einiges anzukündigen.

Die Programm-Highlights der kommenden Woche:

Derzeit läuft bekanntlich die Frauen-EM im Volleyball bei Sport1. Nun hat der Sportsender angekündigt, auch die Europameisterschaft der Männer, die Anfang September beginnt, auszustrahlen. Sport 1+ zeigt alle Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung live. Die Highlights werden zudem auf Sport1 im Free-TV zusammengefasst. Deutschland startet am Freitag, 3. September, live ab 15:55 Uhr gegen Kroatien. Die EM findet in Polen, Tschechien, Estland und Finnland statt. Mit dem schon 36 Jahre alten Starspieler Georg Grozer hofft Deutschland auf eine gute Platzierung. In der Vorrunde sind außerdem Estland, Litauen, Frankreich und die Slowakei die Gegner. Am 19. September findet das Finale in Kattowitz/Polen statt.Sport1 zeigt bis zum Finale über 30 Livespiele der Champions Hockey League (CHL) auf seinen Plattformen, darunter alle Partien mit deutscher Beteiligung der vier Vereine aus München, Berlin, Mannheim und Bremerhaven. Pro Spieltag gibt es bis zu drei Begegnungen in der Eishockey-Königsklasse live im Free-TV zu sehen. Los geht es diesen Donnerstag (siehe Programm-Highlights). Sport1 begleitet die CHL bereits seit der Premieren-Saison 2014/15. Heuer sind 32 Teams aus 13 Ligen vertreten, die zunächst in acht Vorrundengruppen mit jeweils vier Teams aufgeteilt sind. Die Gruppenphase wird vom 26. August bis zum 13. Oktober ausgetragen. Dabei qualifizieren sich die zwei besten Mannschaften jeder Gruppe für die Playoffs, die mit dem Achtelfinale am 16. November starten. Das Finale findet am 1. März 2022 statt. Titelverteidiger sind die Frölunda Indians aus Göteborg in Schweden.Wir bleiben beim Eishockey: Am 9. September startet die Penny DEL, das Oberhaus also, mit dem Eröffnungsspiel Eisbären Berlin gegen EHC Red Bull München. Zu sehen ab 19.25 Uhr im Free-TV bei Sport1. Der Sender überträgt in der neuen Saison mindestens 40 Spiele live – und parallel im 24/7-Livestream auf sport1.de und in den Sport 1 Apps. Regelsendeplatz bleibt weiter der Sonntagnachmittag um 16:55 Uhr, wenn am 12. September das Match zwischen Düsseldorf und Augsburg läuft. Bis Ende der Saison 2023/24 läuft die Vereinbarung mit der Telekom. Denn darüber hinaus sind alle DEL-Partien weiterhin live bei MagentaSport zu sehen. Nach dem Aufstieg der Bietigheim Steelers sind erstmals 15 Teams in der Liga vertreten. Das Spiel des Neulings gegen Meister Eisbären Berlin läuft am 3. Oktober.Wie oben schon angedeutet zeigt MagentaSport mindestens 420 Eishockey-Spiele live in dieser nun beginnenden Saison. Die Partien der DEL, dazu Deutschland Cup und die Olympia-Qualifikation der Frauen jeweils ab 11. November sowie das Wintergame zwischen den Kölner Haien und den Mannheimer Adlern zum Jahresstart. Freitags sind ab 19 Uhr sechs Spiele live zu sehen, einzeln und in der Konferenz. Am Sonntag gibt es ab 13.45 Uhr fast acht Stunden Eishockey live am Stück mit sieben Partien. Zusätzlich wurde «Die Eishockey Show» als Live-Video-Format am Montagabend für die digitalen MagentaSport-Kanäle weiterentwickelt. Die Fans können sich dabei auf Rick Goldmann als regelmäßigen Experten freuen.Zum Abschluss noch zum Handball: Die erste und zweite Runde des DHB-Pokals läuft im Livestream auf Sportdeutschland.TV – dank einer Sublizenz von Sky. Runde eins fand schon am vergangenen Wochenende statt, mit wohlklingenden Namen wie der HSG Rodgau Nieder-Roden oder dem ATSV Habenhausen. Am 5. und 6. Oktober greifen dann die Klubs der Liqui Moly HBL aus der Saison 2020/21 in den Wettbewerb ein.* Montag, 15.00 Uhr: Benelux-Tour (Radrundfahrt, 1. Etappe, Eurosport)* Montag, 17.00 Uhr: US Open (Tennis, Grand Slam-Turnier aus New York, 1. Runde, Eurosport)* Montag, 19.00 Uhr: SV Meppen - TSV Havelse (Fußball, 3. Liga, MagentaSport)* Montag, 22.00 Uhr: «Einfach Paul» (Dokumentation über Paul Breitner anlässlich dessen 70. Geburtstag, BR Fernsehen)* Dienstag, 09.05 Uhr: Paralympics (u.a. mit Leichtathletik, ARD)* Dienstag, 14.30 Uhr: Vuelta (Radrennen, Spanien-Rundfahrt, 16. Etappe, Eurosport)* Mittwoch, 09.05 Uhr: Paralympics (u.a. mit Kugelstoßen der Frauen, ZDF)* Mittwoch, 18.00 Uhr: VfL Wolfsburg - Girondins Bordeaux (Fußball, Champions League-Qualifikation der Frauen, Sport1)* Mittwoch, 20.45 Uhr: u.a. Dänemark - Schottland (Fußball, WM-Qualifikation, DAZN)* Donnerstag, 09.05 Uhr: Paralympics (u.a. mit Sitzvolleyball, ARD)* Donnerstag, 09.30 Uhr: GolfTV Weekly (Vorschau auf die Tour Championship in Atlanta, Eurosport)* Donnerstag, 19.00 Uhr: EHC München - SönderjyskE und Adler Mannheim - Cardiff Devils (Eishockey, Champions Hockey League, Sport 1 und Sport1 .de)* Donnerstag, 19.00 Uhr: San Marino - Deutschland (Fußball, U21, EM-Qualifikation, ProSieben Maxx)* Donnerstag, 20.45 Uhr: Liechtenstein - Deutschland (Fußball, WM-Qualifikation aus St. Gallen/ Schweiz, RTL)* Freitag, 09.05 Uhr: Paralympics (u.a. mit Rollstuhl-Basketball, ZDF)* Freitag, 15.00 Uhr: Springreiten (Pferdesport, EM aus Riesenbeck, Teamwettbewerb, ZDF)* Freitag, 15.30 Uhr: Beachvolleyball (DM in Timmendorfer Strand, Sport1)* Freitag, 17.45 Uhr: US Open (Tennis, 3. Runde, Eurosport)* Freitag, 20.10 Uhr: Eisbären Berlin - Tappara Tampere (Eishockey, Champions League, Sport1)* Samstag, 09.00 Uhr: Paralympics (u.a. mit Leichtathletik, ARD)* Samstag, 13.00 Uhr: DTM (Motorsport, Tourenwagen, 9. Lauf in Spielberg/Österreich, Sat 1)* Sonntag, 10.00 Uhr: Challenge Roth (Triathlon, BR Fernsehen)* Sonntag, 12.55 Uhr: Paralympics (Schlussfeier, ZDF)* Sonntag, 15.00 Uhr: GP von Zandvoort (Formel 1, Sky)* Sonntag, 15.45 Uhr: Springreiten (Pferdesport, EM aus Riesenbeck, Einzel, ZDF)* Sonntag, 18.05 Uhr: Skellefteaa AIK / Schweden - Eisbären Berlin (Eishockey, Champions Hockey League, Sport1)* Sonntag, 20.45 Uhr: Deutschland - Armenien (Fußball, WM-Qualifikation, RTL)