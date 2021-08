Seven.One startet Wahlaufruf-Kampagne

Vermischtes

Die plattformübergreifende Kampagne steht unter dem Claim #MachdenUnterschied und richtet sich an Jung- und Nichtwähler.

Die Seven.One Entertainment Group startet einen Monat vor der Bundestagswahl eine „Geh Wählen!“-Kampagne, die unter dem Claimsteht. Die plattformübergreifende Aktion soll vor allem Jung- und Nichtwähler ansprechen. Sichtbar wird die Kampagne ab Sonntag, den 29. August, bei den Sender der Gruppe – Sat.1 ProSieben , Kabel Eins, sixx – sowie online, auf den Social-Media-Plattformen der Sender (Instagram, Facebook, TikTok) und auf Joyn , wenn 25 Prominente in Kurzclips „überraschenden Fakten“ präsentieren. Verantwortlich für die Kampagne ist das Sat.1-Marketing. Die Kreation erfolgte über Seven.One Creation, die Inhouse-Agentur der Seven.One Entertainment Group.Mit dabei sind unter anderem Daniel Boschmann, Annemarie Carpendale, Peter Giesel, Paula Lambert, Enie van de Meiklokjes, Matthias Opdenhövel, Frank Rosin, Ralf Schmitz, Jochen Schropp und Jenke von Wilmsdorff. Sie sollen die Zuschauer in jeweils einzelnen Spots mit Fakten rund um das Thema Wahl und demokratische Mitbestimmung sensibilisieren. Auch die Studio71-Netzwerk-Artists Eko Fresh und Diana zur Löwen sind Teil der Kampagne. Auf den Facebook-Kanälen wird am 19. September zudem das „Geh Wählen!“-Benefiz-Konzert von Max Mutzke aus dem Ampere in München gestreamt.Die Kampagne soll zusätzlichen Fokus auf die ausführliche Berichterstattung von ProSieben und Sat.1 richten, die am kommenden Mittwoch, 1. September, mit der «ProSieben-Bundestagswahl-Show» weiter Fahrt aufnimmt. In der ersten Sendung mit Louis Klamroth ist Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zu Gast, am 15. September steht SPD-Kandidat Olaf Scholz Rede und Antwort. Alle drei Spitzenkandidaten der großen Parteien stellen sich am Donnerstag, 9. September, in der Sat.1-Sendung «Kannste Kanzleramt? Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule». Zehn Tage später und damit genau eine Woche vor der Wahl steigt dann das dritte Triell, das live bei Sat.1, ProSieben und Kabel Eins ausgestrahlt wird. Die finale Diskussionsrunde wird zudem auf den jeweiligen Sender-Webseiten sowie auf dem YouTube-Channel von «Galileo» gestreamt. Zuvor taucht um 19:05 Uhr «Galileo Plus: Generation Change - Das interaktive Wahl-Spezial» in den Lebensalltag von vier jungen Deutschen zwischen 21 und 24 Jahren ein. Während der Sendung haben die Zuschauer live die Möglichkeit über den «Galileo»-WahlSwiper (seit 23. August verfügbar in der «Galileo»-App) abzustimmen und erhalten am Ende ihre persönliche Einschätzung, welche Partei am besten zu ihnen passt. Spätestens dann sollte einem Gang zur Urne nichts mehr im Wege stehen."Wir zeigen das finale TV-Triell im Roadblocking. Wir informieren und berichten rund um die Bundestagswahl in zahlreichen Shows, Reportagen, Posts, Clips, Wochenserien und Specials. Und mit unserer 'Geh wählen!'-Kampagne wollen wir auch bei der diesjährigen Bundestagswahl als eines der führenden deutschen Medienhäuser dazu motivieren, das hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen und aktiv die politische Zukunft Deutschlands mitzugestalten. Laut der letzten Sonntagsumfrage zählt über ein Viertel der Wahlberechtigten in Deutschland zu den Nichtwählern oder Unentschlossenen. Diese Menschen und auch diejenigen, die 2021 zum ersten Mal zur Urne gehen dürfen, wollen wir mit unserer Kampagne auf allen unseren linearen und digitalen Plattformen in den demokratischen Prozess holen und ihnen zeigen: Ihr habt es in der Hand. Nutzt die Kraft eurer Stimme", erklärt Wolfgang Link, Vorstandsmitglied der ProSiebenSat.1 Media SE und CEO der Seven.One Entertainment Group.