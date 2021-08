Gemma Arterton spielt bei «Funny Girl» mit

England

Die Schauspielerin wird Barbara Parker verkörpern.

Die in Großbritannien bekannte Schauspielerin Gemma Arterton, die unter anderem in «Black Narcissus» zu sehen war, wird die Rolle der neuen Sky- und Now-Serieübernehmen, die auf dem Nick Hornby Beststeller basiert. Die Serie wird von der mehrfach preisgekrönten Autorin Morwenna Banks («Damned») geschrieben und von dem für den BAFTA nominierten Oliver Parker inszeniert, der bereits bei Artertons Filmdebüt «St. Trinian's» Regie führte.Arterton spielt Barbara Parker, eine Naturgewalt, die London während der kulturellen Explosion in den 1960er Jahren im Sturm erobert. Die Serie verfolgt den Weg der Figur von der Schönheitskönigin von Blackpool zum Comedy-Superstar und Liebling der Nation.Die Schauspielerin kommentierte: "Es ist eine herzerwärmende Geschichte über eine ehrgeizige Frau mit einem Traum, die Menschen zum Lachen zu bringen – das wird etwas ganz Besonderes werden. Es ist eine Ehre, mit einem so unglaublichen Team zu arbeiten und mit meinem allerersten Regisseur, Oliver Parker, wieder vereint zu sein."