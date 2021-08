VOX bringt Mitte September «Rütters Team» zurück

TV-News

Unterdessen gibt es das nächste Hochzeits-Format von Hochzeitsplaner Frank „Froonck“ Matthée. «Shopping Queen» feiert zudem ein beeindruckendes Jubiläum.

Im vergangenen Oktober startete VOX miteinen Ableger des beliebten Tierformats mit Martin Rütter. In diesem Jahr kehrt die Sendung einen Monat früher zurück, die zweite Staffel startet mit zehn neuen Ausgaben am Samstag, den 18. September, 19:10 Uhr. Mit seinem fünfköpfigen Team präsentiert der «Hundeprofi» mit seinem fünfköpfigen Team Problemfälle zwischen Mensch und Hund. In der ersten Folge versucht Ellen Marques Hunderbesitzerin Laura bei der Erziehung ihres Dobermanns Akosch zu helfen, der sich mit seinem ganzen Gewicht in die Leine hängt und so einen Spaziergang unmöglich macht.Außerdem reist Trainerin Franz Herre nach Thüringen zu Logopädin Petra, die mit ihrem Therapiehund Charly vor allem mit Kindern arbeitet. Charly zählt allerdings schon das ein oder andere Hundejahr, weswegen sich Petra nach einem Nachfolgehund umschaut. Bei der Auswahl des passenden Welpen erhält sie Unterstützung von Herre. Im vergangenen Jahr verfolgten die zehn Episoden im Schnitt 1,48 Millionen Zuschauer, was solide Marktanteile von 5,4 Prozent bei allen und 7,5 Prozent in der Zielgruppe generierte.Außerdem startete VOX ab Montag, den 20. September, ein werktägliches Nachmittagsprogramm um 16:00 Uhr mit einem bekannten Sendergesicht. Weddingplaner Frank „Froonck“ Matthée lädt invier Bräute dazu ein, ihre Hochzeitsvideos zu präsentieren. Jeden Tag zeigt eine andere Dame ihr Video, was die anderen dann mit Punkten zwischen eins und zehn bewerten sollen. Am letzten Tag der Woche schaut sich Froonck dann selbst die Videos an und gibt seinerseits eine Wertung ab. Die Hochzeit mit der höchsten Punktzahl gewinnt 3.000 Euro.Im Vorlauf ab 15:00 Uhr bleibt derweilein Fixpunkt im Programmplan. In der 38. Kalenderwoche feiert die Sendung mit Guido Maria Kretschmer allerdings ein Jubiläum, denn es steht die 2000. Folge an. Daher ziehen die Teilnehmerinnen, die dann aus Berlin kommen, ihr persönliches Tagesmotto aus den bereits gesendeten Folgen. Mithilfe eines Quiz können aus den 500 Euro Shopping-Budget 2.000 Euro werden. Außerdem sehen die Zuschauer Highlights und Rückblicke aus 2.000 «Shopping Queen»-Sendungen.