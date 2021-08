Sam Worthington und weitere in neuer FX-Serie

US-Fernsehen

«Under the Banner of Heaven» hat am Donnerstag elf Darsteller verpflichtet.

Die Seriehat am Donnerstag fast das Dutzend vollgemacht. Die Serie, die bei „FX on Hulu“ läuft, verpflichtete elf Darsteller. David Mackenzie wird bei der Serie Regie führen und als ausführender Produzent fungieren, während Gillian Berrie ebenfalls als ausführende Produzentin fungiert. FX Productions wird produzieren.Zu den Darsteller gehören: Sam Worthington («Avatar», «Clash of the Titans»), Denise Gough («Andor», «Angels in America»), Wyatt Russell («The Falcon and the Winter Solider», «Lodge 49»), Billy Howle («The Serpent», «Outlaw King»), Gil Birmingham («Yellowstone», «Hell or High Water»), Adelaide Clemens («Rectify», «The Great Gatsby»), Rory Culkin («Waco», «Halston»), Seth Numrich («Turn: Washington‘s Spies», «Homeland»), Chloe Pirrie («The Queen's Gambit», «Troy: Fall of a City»), Sandra Seacat («You Don't Know Jack», «Enlightened») und Christopher Heyerdahl («Them», «Hell on Wheels»). Im Vorfeld wurden schon Andrew Garfield und Daisy Edgar-Jones für die Serie verpflichtet.Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jon Krakauer und handelt von einem gläubigen Detektiv, dessen Glaube auf die Probe gestellt wird, als er einen brutalen Mord untersucht, der mit dem Abgleiten einer angesehenen Familie aus Utah in den Mormonen-Fundamentalismus und ihrem Misstrauen gegenüber der Regierung in Zusammenhang zu stehen scheint. Die Produktion der Serie hat kürzlich in Calgary begonnen.