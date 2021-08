RTLZWEI feiert «Berlin  Tag & Nacht» Jubiläum in der Primetime

TV-News

Die Vorabend-Soap wird Mitte September zehn Jahre alt.

Vor zehn Jahren, genauer gesagt am 12. September 2011, ging die tägliche RTLZWEI-Soaperstmals auf Sendung. Anlässlich dieses Jubiläums hat sich der Grünwalder Sender etwas Besonderes für die filmpool-Produktion ausgedacht und zeigt am Montag, den 13. September 2021, neben einer regulären Ausgabe um 19:05 Uhr auch eine zweistündige Geburtstagsfolge um 20:15 Uhr. Inhaltlich drehen sich die beiden Episoden um die Hochzeit von Joe und Paula, die sich am Vorabend zunächst das Ja-Wort geben.Inwird dann passenderweise ausgiebig gefeiert. Es stehen jede Menge Überraschungen auf dem Programm, allerdings taucht auch ein ungebetener Gast auf. Während Joe und Paula dankbar für das Fest und die geschenkte Hochzeitsreise nach Kuba sind, ist der unter Verschluss gehaltene Gast wild entschlossen, das Fest mit einem sehr besonderen Knall zu beenden. RTLZWEI verspricht „die emotionale Palette von hoffnungslos romantisch bis hochdramatisch“.Am Nachmittag ist derzeit die dritte «Workout – Muskeln, Schweiß und Liebe»-Staffel programmiert, die in der kommenden Woche am Mittwoch, 1. September, ihr Ende findet. Danach hat RTLZWEI für den Sendeplatz ab 14:55 Uhr die Wiederholung der Doku-Soapangekündigt. An die achtteilige Staffel schließt ab Dienstag, 14. September, direkt die zweite Rundean. Die Staffel umfasst insgesamt zehn Episoden, die erstmals 2016 ausgestrahlt wurden.