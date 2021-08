«Wonder Years»-Darsteller gehen in andere Sitcoms

US-Fernsehen

Der Reboot soll auch durch Crossover mit anderen Comedy-Serien beworben werden.

Am 22. September 2021 feiert die Neuauflage der Sitcombei ABC ihre Premiere. Um das Format weiter zu promoten, werden die Hauptdarsteller anderen Serien im gleichen Hause einen Besuch abstatten. Zunächst wird Dan Lauria, der in der Familiensitcom Ende der 1980er und Anfang der 90er Jahre den Patriarchen Jack Arnold spielte, in «The Goldbergs» auftreten, die um 20 Uhr ausgestrahlt wird.In «The Conners», das um 21 Uhr Premiere hat, wird Fred Savage zu sehen sein, der in der Originalserie Kevin Arnold spielte und in der neuen Serie als ausführender Produzent fungiert, und in «Home Economics», das den Sitcom-Block am Mittwochabend um 21.30 Uhr abschließt, wird Danica McKellar zu sehen sein, die früher Winnie Cooper spielte.ABCs neue Version von «The Wonder Years» ist eine weitere Coming-of-Age-Komödie, diesmal mit Dean Williams (gespielt von Elisha "EJ" Williams) in der Hauptrolle, wobei Don Cheadle die Erwachsenenstimme der Figur übernimmt und die Serie erzählt. Die Serie spielt in Montgomery, Alabama in den 1960er Jahren.