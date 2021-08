ABC bestellt «Judge Steve Harvey»

US-Fernsehen

Das Format hat allerdings nichts mit den täglichen Gerichtsshows zu tun.

Das US-Network ABC bestellte zehn Folgen seiner neuen Comedy-Serie, in der Steve Harvey, der aktuell das «Family Feud»-Franchise moderiert, in die Rolle eines Richters schlüpft. Obwohl Harvey keine richterliche Eignung hat, werden die Fälle echt sein. Der Sender kündigte Familienstreitigkeiten und toxische Freundschaften an."Steve spielt nach seinen eigenen Regeln und stützt seinen Gerichtssaal auf seine eigenen Lebenserfahrungen und den guten alten gesunden Menschenverstand", so der Sender. «Judge Steve Harvey» wird irgendwann im Jahr 2022 auf ABC ausgestrahlt. Walt Disney Television's neues alternatives Studio wird mit Den of Thieves produzieren.Das Casting wird derzeit von MysticArt Pictures durchgeführt, die landesweit nach Mitbewohnern, Freunden, Geschwistern, Nachbarn, Arbeitskollegen und anderen Personen suchen, die Humor, Herz und Leidenschaft haben und bereit sind, ihren Fall durch einen legendären Prominenten zu lösen. Als Vergünstigung werden alle Preise und Urteile von der Produktion bezahlt, nicht vom Beklagten.