«Wer wird Millionär?»: Auch in diesem Jahr wieder mit Danke-Special

TV-News

Dann stehen den Kandidaten wieder vier beziehungsweise fünf Joker zur Verfügung.

Für Montag, den 20. September, hat RTL ein neues-Special angekündigt, das unter dem Titel «Das große Danke-Special» im Programmplan läuft. Dafür haben sich Angehörige und Familienmitglieder bei der Quizshow beworben, um „Menschen, die es verdient haben auf diesem Weg ‚Danke‘ zu sagen“, wie es vom Kölner Sender heißt.Die gemeldeten Kandidaten kriegen in der Sonderausgabe von Günther Jauch vier beziehungsweise fünf Joker zur Verfügung gestellt – je nach Risiko-Variante. Der zusätzliche „Danke-Joker“ sieht vor, dass sich die Kandidaten bei einer Frage mit ihrer Begleitperson, also dem Bewerber, beraten dürfen.Bereits im vergangenen Jahr gab es ein «Danke-Special», das in der Zielgruppe allerdings nur durchschnittlich performte und einen Marktanteil von 11,5 Prozent generierte. Auf dem Gesamtmarkt lief es mit 3,91 Millionen Zuschauern und einer Sehbeteiligung von 13,3 Prozent deutlich besser. Zuletzt gab es mit der Sondershow «Gemeinsam holen wir die Million» nicht ganz so gute Werte. Die Reichweite belief sich auf 3,17 Millionen, die Marktanteile lagen bei 12,6 und 10,8 Prozent.