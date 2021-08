Ludger Stratmann ist tot

Köpfe

Der Mediziner und Kabarettist verstarb am Mittwoch unerwartet. Er wurde 73 Jahre alt.

Wie der WDR mitteilte, ist der Bottroper Mediziner und Kabarettist Ludger Stratmann am gestrigen Mittwoch unerwartet im Alter von 73 Jahren verstorben. „Ludger Stratmann ist eine Ruhrgebietsikone – mit seinem originellen Kabarett hat er uns als Gastgeber im Herzen des Reviers erfolgreich und unnachahmlich Ruhrgebietstöne nahegebracht – auch weit über die Landesgrenzen hinaus. Wir sind im WDR sehr traurig und bestürzt über seinen plötzlichen Tod, unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Familie“, würdigte WDR-Intendant Tom Buhrow den plötzliche verstorbenen Stratmann.Im WDR Fernsehen war er 15 Jahre lang in der Sendung «Stratmanns – Jupps Kneipentheater im Pott» zu sehen, das ein Mix aus Talk, Kabarett, Comedy und inszenierten Szenen war. Nach rund 150 Ausgaben ging 2016 die letzte Ausgabe der Folge auf Sendung.Zu Ehren Stratmanns ändert der WDR am Freitag und Samstag am späten Abend sein Programm. Am Freitag ist um 23:30 Uhr «Dem Pott sein Doktor» zu sehen, ein Film von Gisbert Baltes und Claus Schmitz. Um 0:30 Uhr geht dann «Doktor Stratmann: Bei mir ums Eck» auf Sendung, ehe ab 1:15 Uhr «Zum Lachen ins Revier» folgt. Der «Kölner Treff» und die Sendung «Erlebnisreisen: Osttirol», die ursprünglich auf diesen Sendeplätzen geplant waren, entfallen.Am Samstag beginnt das Sonderprogramm bereits ab 22:30 Uhr mit dem Best-of «15 Jahre Stratmanns – Das Beste aus Jupps Kneipentheater». Um 23:30 Uhr folgt die Kabarett-Aufzeichnung «Kunstfehler», ehe ab 1:00 Uhr das zweiteilige Programm «Machensiesichfrei, bitte!» gesendet wird.