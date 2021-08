Vierte «Beauty and the Nerd»-Ausgabe punktet

Quotennews

Die Reality-Show von ProSieben schlägt sich in diesem Sommer recht gut.

ProSieben setzt in diesem Sommer am Donnerstagabend auf «Die Alm – Promischweiß und Edelweiß» und. Während das von Collien Ulmen-Fernandez moderierte Format quotenmäßig ein völliger Reinfall war, kann die Reality-Show um Schönheiten und Nerds halbwegs überzeugen, dennoch sind die Quoten deutlich niedriger als im Vorjahr.schnappte sich am Donnerstag 0,84 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, das Format sicherte sich einen Marktanteil von 3,6 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern fuhr man 0,61 Millionen ein, der Marktanteil belief sich – wie in der Vorwoche – auf 10,2 Prozent. Die ersten drei Episoden erzielten 11,8, 10,4 und 10,2 Prozent bei den Umworbenen.Das Boulevardmagazinbeschäftigte sich mit dem großen Umstyling der Nerds und erntete ab 22.55 Uhr 0,37 Millionen Zuschauer und 2,6 Prozent Marktanteil. Die Sendung erzielte 0,25 Millionen junge Menschen und verbuchte schlechte 6,7 Prozent Marktanteil. Um kurz vor Mitternacht startete die fünfte Staffel von, dieses Mal lautete das Thema „Faces of L.A.>>. Leidglich 0,17 Millionen Fernsehzuschauer waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 2,0 Prozent. Bei den jungen Leuten wurden erschreckende 3,9 Prozent gemessen.Zwischen 00.55 und 02.40 Uhr wiederholte der in Unterföhring ansässige Fernsehsender zwei Episoden der Doku-Show. 0,10 Millionen Menschen waren in der Schweiz dabei, in Rio kam der Schauspieler auf 0,08 Millionen. Die Marktanteile bei den jungen Leuten beliefen sich auf üble 3,7 Prozent. Die Reichweiten bei den Umwobenen lagen bei 0,06 und 0,04 Millionen.