«Sankt Maik» endet vor 0,54 Millionen Zuschauern

Quotennews

Am Donnerstag mussten die Fans von der Serie Abschied nehmen – erneut in vierfacher Dosis.

Bei RTL herrscht enormer Zeitdruck, denn die Fernsehstation hat die Programmpläne der nächsten Wochen veröffentlicht. «Alarm für Cobra 11» und «Sankt Maik» mussten in dreifacher bis vierfacher Dosis pro Abend ausgestrahlt werden, weil der Sender in den kommenden Wochen ein Qualifikationsspiel der deutschen Mannschaft, den Deutschen Fernsehpreis und «Team Wallraff – Reporter undercover» zeigt.Die ersten beiden Episoden vonlockten 1,17 respektive 1,03 Millionen Fernsehzuschauer an, die Marktanteile beliefen sich auf 4,4 sowie 4,1 Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchte die Serie 10,1 sowie 8,2 Prozent, die Reichweiten sorgten für 0,63 und 0,51 Millionen. Um 22.15 Uhr mussten die Fans eine 20-minütige Pause einlegen, dennstand auf dem Programmplan. 0,89 Millionen Fernsehzuschauer waren dabei, der Marktanteil lag bei 4,3 Prozent. Mit 0,38 Millionen jungen Zuschauern sicherte man sich einen Marktanteil von schwachen 6,8 Prozent.„Ein Wunder ist auch keine Lösung“ und „Amen, Alter!“ standen zwischen 22.35 und 00.35 Uhr auf dem Programmplan. Die letzten zwei Episoden mit Daniel Donskoy, Bettina Burchard und Karolina Lodyga erreichte 0,63 und 0,54 Millionen Zuschauer, wovon 0,34 und 0,29 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile bewegten sich bei 4,0 und 5,7 Prozent bei allen und mauen 7,9 sowie mäßigen 11,4 Prozent in der Zielgruppe.