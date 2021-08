«Promi Big Brother» holt kurz vor Ende noch einen Tiefpunkt

Quotennews

Nach dem Aus von Jörg Dräger und Daniela Büchner rutscht der Marktanteil bei den jungen Menschen in den mauen Bereich.

Die Fans der Reality-Showhaben es fast geschafft, denn am Freitag wird das Finale das Sendung laufen. Drei Wochen führten Marlene Lufen und Jochen Schropp durch die Fernsehsendung, die mit drei wechselnden Uhrzeiten zu kämpfen hatte. Seit Montag ist die Reality-Show durchgängig am Montag zu sehen, doch der Dienstag und Mittwoch liefen nur mau.Die vorletzte Ausgabe, die am Donnerstag um 20.15 Uhr auf Sendung ging, wollten 1,34 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren sehen. Die drei vorherigen Episoden erzielten 1,37, 1,23 und 1,27 Millionen Zuschauer. Am Donnerstag erzielte man einen Marktanteil von 5,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen verbuchte «Promi Big Brother» 0,44 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei enttäuschenden 7,2 Prozent, erst am Dienstag fuhr man einen Tiefpunkt ein. Am Dienstag und Mittwoch waren lediglich 7,5 und 7,6 Prozent Marktanteil drin.Mit der «Promi Big Brother»-Late-Night-Show verzauberte Sat.1 im Anschluss noch 0,69 Millionen Zuschauer, wovon 0,21 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Sendungen verbuchten Marktanteile von 5,0 Prozent bei allen sowie 5,6 Prozent bei den jungen Leuten. Schließlich solltenoch punkten, dies gelang aber nicht. 0,23 Millionen Menschen schalteten bis 01.30 Uhr ein, der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf grausige 3,5 Prozent.