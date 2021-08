Sky produziert neue «Eine Liga für sich»-Staffel

TV-News

In den zehn neuen Folgen werden unter anderem Maria Höfl-Riesch, Bibiana Steinhaus-Webb, Stefan Effenberg und Jimi Blue Ochsenknecht zu Gast sein.

Seit Dienstag produziert Redseven Entertainment die mittlerweile fünfte Staffelfür Sky. In Köln entstehen derzeit zehn neue Folgen, zwei Best-Ofs sowie ein Special der Sport-Comedyshow mit Moderator Frank „Buschi“ Buschmann, der in der neuen Runde unter anderem Maria Höfl-Riesch, Bibiana Steinhaus-Webb, Ralf Möller, Jimi Blue Ochsenknecht, Pierre Littbarski und Stefan Effenberg begrüßt. Wieder mit dabei sind die festen Teammitglieder Panagiota Petridou und Matze Knop.In den Folgen erzählt Buschmann und seine Gäste nicht nur Anekdoten aus der Welt des Sports, sondern sie müssen auch ihr Sportwissen auf die Probe stellen. Am Ende der Sendung messen sich die Gäste in verschiedenen sportlichen Herausforderungen. Neu in diesem Jahr ist, dass Buschmann seine Gäste in jeder Folge per Knopfdruck mit den witzigsten Pannen und Pleiten aus der Welt des Sports zum Lachen bringt. Die insgesamt 13 Episoden sind ab November bei Sky One zu sehen und stehen über Sky Ticket dann auch auf Abruf bereit.„Wer hätte vor vier Jahren gedacht, dass wir 2021 in die fünfte Staffel «ELFS» gehen! Der Wahnsinn geht weiter und Litti, Kretzsche und Co. freuen sich auf neue verrückte Gäste aus dem Sport- und Showbusiness, die mit uns lachen, spielen und quatschen wollen. Freut Euch auf ganz viel Fernsehen mit Leidenschaft!“, kommentiert Frank Buschmann den Drehstart der neuen Runde. Nico Gammella, Executive Producer Sky, verspricht „noch mehr verrückte Spielerunden, zahlreiche hochkarätige Gäste, aber auch alte Bekannte und einen Buschi in Bestform“.