Steven Soderbergh dreht für HBO Max

In Zusammenarbeit mit Ed Solomon kommt das Format «Full Circle».

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtet, haben sich Steven Soderbergh und Ed Solomon zusammen getan und haben eine Serienbestellung für das Dramavon HBO Max erhalten. Die Serie bringt die beiden wieder zusammen, nachdem sie gemeinsam an dem Film «No Sudden Move» gearbeitet haben, der im Juli auf HBO Max veröffentlicht wurde.Casey Silver, der als Produzent an «No Sudden Move» beteiligt war, wird als ausführender Produzent an der Serie mitwirken. Soderbergh und Solomon haben auch schon bei der HBO-Serie «Mosaic» zusammengearbeitet. "Wir sind begeistert, nach dem meisterhaften Kriminaldrama «No Sudden Move» wieder mit Steven, Ed und Casey zusammenzuarbeiten", sagte Joey Chavez, Executive Vice President of Original Drama bei HBO Max. "Diese neue limitierte Serie ist voller Drehungen und Wendungen, wie es nur dieses Team kann."In der sechsteiligen Serie deckt eine Untersuchung einer verpfuschten Entführung lang gehütete Geheimnisse auf, die verschiedene Charaktere und Kulturen im heutigen New York City verbinden. Soderbergh wird bei allen sechs Episoden Regie führen und als ausführender Produzent fungieren. Solomon ist der Autor und ausführende Produzent.