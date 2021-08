OnlyFans macht einen Rückzieher

International

Es sollen weiterhin sexuell explizite Inhalte verkauft werden.

Der Dienst OnlyFans, der in der Pandemie mit Pornografie so richtig groß wurde, hat seinen Plan aufgegeben, diese Inhalte von der Plattform zu entfernen. Am Mittwoch teilte das Unternehmen mit, es habe "die notwendigen Zusicherungen erhalten, um unsere vielfältige Urhebergemeinschaft zu unterstützen", was darauf hindeutet, dass es neue Vereinbarungen mit Banken getroffen hat, um die Urheber von Inhalten bei OnlyFans zu bezahlen, einschließlich derer, die sexuell eindeutiges Material veröffentlichen."Vielen Dank an alle, die sich Gehör verschafft haben. Wir haben die notwendigen Zusicherungen erhalten, um unsere vielfältige Schöpfergemeinschaft zu unterstützen und haben die geplante Änderung der Richtlinien zum 1. Oktober ausgesetzt", so das Unternehmen in einem Tweet. "OnlyFans steht für Inklusion und wir werden weiterhin ein Zuhause für alle Künstler bieten", so das Unternehmen.Der Gründer und Geschäftsführer von OnlyFans, Tim Stokely, gab in einem am 24. August veröffentlichten Interview mit der Financial Times den Banken die Schuld für das Porno-Verbot. Experten sind sich einig, dass die Plattform ohne sexuelle Inhalte nicht überleben könne.