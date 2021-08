Spike Lee schneidet seine 9/11-Doku um

US-Fernsehen

In dieser Dokumentations-Reihe kamen auch Verschwörungstheoretiker zu Wort.

Der bekannte Regisseur Spike Lee hat seine vierte Folge der neuen HBO-Doku-Reiheumgeschnitten. "Ich bin zurück im Schnitt und schaue mir das achte und letzte Kapitel von «NYC Epicenters: 9/11-2021½» an. Ich bitte Sie respektvoll darum, Ihr Urteil zurückzuhalten, bis Sie den endgültigen Schnitt gesehen haben", sagte Lee in einer von HBO verschickten Erklärung.Die Entscheidung, die Episode neu zu schneiden, kam, nachdem Lee in einem Interview mit der „New York Times“ gesagt hatte, dass er immer noch "Fragen" zu den Ereignissen des 11. Septembers habe. In der ursprünglichen Fassung, die an die Presse verteilt wurde, enthielt die vierte und letzte Folge der Doku-Serie Interviews mit 9/11-Truthern und Mitgliedern der Verschwörungsgruppe Architects and Engineers for 9/11 Truth, teilte das Branchenblatt „Variety“ mit."Die Menge an Hitze, die nötig ist, um Stahl zum Schmelzen zu bringen, wird nicht erreicht. Und dann die Gegenüberstellung der Art und Weise, wie Gebäude 7 zu Boden fiel – wenn man es neben andere Gebäudeeinstürze stellt, die Sprengungen waren, ist es, als würde man dasselbe sehen. Aber die Leute werden sich ihre eigene Meinung bilden. Mein Ansatz ist, die Informationen in den Film zu packen und die Leute selbst entscheiden zu lassen. Ich respektiere die Intelligenz des Publikums", sagte er in dem Interview. Derzeit wird die Dokumentationsreihe sonntags bei HBO ausgestrahlt.