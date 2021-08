Lukas Podolski fällt für die «Supertalent»-Castings aus

Köpfe

Der Grund ist ein positiver Corona-Befund beim Weltmeister von 2014, weswegen er in Quarantäne verweilt. Angeblich hat es auch ein weiteres Jury-Mitglied erwischt.

Update: (16:30 Uhr)

Am Mittwoch stellte RTL sein Line-up für die kommende Spielzeit in den europäischen Wettbewerben vor ( Quotenmeter berichtete ), der wohl prominenteste Name fehlte allerdings bei der Pressekonferenz: Lukas Podolski. Das liegt daran, da der Weltmeister von 2014 sich mit dem Coronavirus angesteckt hat und nun in Quarantäne weilt. Es gehe im gut, er sei symptomfrei, versicherte der per Video zugeschaltete Fußball-Profi. „Das Leben geht weiter“, floskelte er in typischer Poldi-Manier. Was dagegen nicht weitergeht, so stellte er ebenfalls klar, ist sein Einsatz am Jury-Pult von, deren Castings erst in dieser Woche in Köln begonnen hatten.Wie es nun weitergeht, steht derzeit noch nicht fest. Denn wie ‚Bild‘ berichtet, habe sich auch Jury-Kollegin Chantal Janzen mit Corona infiziert. RTL bestätigte bislang allerdings nur Podolski Ansteckung. Außerdem solle Moderatorin Lola Weippert der Zutritt ins Studio verwehrt werden, da sie sich noch nicht hat impfen lassen. Auch an dieser Stelle liegt keine RTL-Bestätigung des ‚Bild‘-Berichts vor. RTL wolle „die Fans in Kürze“ über weitere Schritte informieren. Auf Twitter hieß es seitens des Senders, dass die Produktion mit Gastjuroren fortgesetzt würde.Die ‚Bild‘ brachte derweil verschiedene Namen ins Spiel, die Podolski und möglicherweise Janzen ersetzen könnten. So würden Motsi Mabuse und die Ehrlich Brothers aushelfen. Auch Sophie Thomalla wurde als Jury-Vertretung genannt. Die Zeit drängt, denn laut ‚Bild‘ habe Podolski dem Kölner Sender bereits für die gesamte Staffel abgesagt. «Das Supertalent» soll im Herbst runderneut seine Premiere feiern. Wann genau steht allerdings noch nicht fest – nun wohl mehr denn je.Soeben kam die offizielle Bestätigung RTL . Demnach befindet sich Chantal Janzen ebenfalls in Quarantäne, das sie gestern positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Nach einem weiteren Test am heutigen Mittwoch erhielt sie zwar ein negatives Ergebnis, dennoch bleibe sie vorerst in Quarantäne. "Weil Gesundheit für mich immer an erster Stelle steht und ich absolut kein Risiko eingehen will, weder für mich noch für andere, haben wir trotz meines letzten negativen Tests entschieden, noch eine weitere intensivere Laboruntersuchung abzuwarten. Ich habe keine Symptome, bin vollständig geimpft und habe Tante Conny Covid bereits im vergangenen Jahr gehabt", wird die Neu-Jurorin in der RTL-Mitteilung zitiert.Bei Lukas Podolski steht unterdessen fest, dass er Aufgrund der 14-tägigen Quarantäne nicht an den Jurycastings teilnehmen wird. Dennoch werden die Aufzeichnungen vorerst ohne Janzen und Podolski fortgesetzt. Wie erwähnt ersetzen Gast-Juroren die beiden. Neben Michael Michalsky sitzen heute die Ehrlich Brothers, Motsi Mabuse und Riccardo Simonetti in der Jury. Alle weiteren Informationen zu «Das Supertalent» werde RTL zu gegebener Zeit bekannt geben, hieß es abschließend.