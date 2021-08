«Die Gegenteilshow»: Sat.1 gibt grünes Licht für weitere Ausgaben

TV-News

Unterdessen gibt es ab Oktober neue «Ab ins Kloster!»-Folgen.

Aus Unterföhring gibt es zwei Neuigkeiten zum Programm. Zunächst hat Kabel Eins neue Folgen vonangekündigt, die ab dem 7. Oktober immer donnerstags um 20:15 Uhr an den Start gehen. Statt vier neue Folgen, wie es noch 2019 und 2020 der Fall war, zeigt die TV-Station in diesem Jahr drei neue Folgen. Die ist aber die einzige Änderung, denn das Konzept bleibt dasselbe. In jeder Ausgabe ziehen drei Jugendliche vorübergehend ins Kloster ein und müssen sich dort an die strengen Regeln halten. Statt am Smartphone müssen die Teilnehmer dann in der Bibel lesen.Sat.1 plant derweil mit weiteren Folgen von, die im Mai und Juni dieses Jahres dreimal ausgestrahlt wurde. Sat.1 hatte via Twitter ganz im Stile der Show verlauten lassen, dass man niemals auf die Idee käme, eine zweite Staffel zu produzieren. Eine Sendersprecherin bestätigte die Fortsetzung der i&u TV-Produktion nun gegenüber ‚DWDL‘.Wann die neuen Folgen der von Daniel Boschmann moderierten Sendung zu sehen sein werden, ist nicht bekannt. Zuletzt machte nur die Premierenfolge auf dem Quotenmarkt eine ansehnliche Figur und holte in der Zielgruppe ordentliche 8,5 Prozent. Die beiden anderen Ausgaben sanken dann etwas unterhalb des Senderschnitt und landeten bei 6,7 und 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt verfolgten die drei Folgen im Schnitt 1,18 Millionen Zuschauer.