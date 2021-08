Mälzer und Henssler liefern im September bei VOX

TV-News

Der Sender mit der roten Kugel hat zwei Episoden des Lieferservice-Duells «Mälzer und Henssler liefern ab!» produziert.

Die Corona-Pandemie hat so manches Restaurant an die Grenzen der Existenz gebracht oder wird dies – mit Blick auf die steigenden Fallzahlen und einhergehenden Auflagen – noch tun. Als Alternative haben Gastronomen Lieferservice eingeführt oder Take-Away-Möglichkeiten installiert. So auch der Fernsehsender VOX , der ab Sonntag, den 19. September, den „Pop-Up-Lieferservice der besonderen Art“ angekündigt hat. Dann zeigt der Kölner Sender nämlich um 20:15 Uhr die erste von insgesamt zwei-Sendungen, in der die Fernsehköche Tim Mälzer und Steffen Henssler in ihrem gemeinsamen Pop-Up-Lieferservice gegeneinander antreten.Der Twist der Endemol Shine Germany-Produktion: Die beiden Köche wissen nicht, für wen sie kochen müssen. Ob für eine sechsköpfige Großfamilie, eine Geburtstagsfeier mit Freundinnen, die Belegschaft eines chinesischen Restaurants oder ein altes Ehepaar – wer die Bestellung aufgegeben hat, erfahren sie erst bei der Übergabe ihrer Gerichte an der Haustür, schließlich liefern die beiden Spitzenköche ihre Gerichte selbst aus. Die hungrigen Besteller werden am Ende zur Jury und bewerten, wer die Vorlieben der unterschiedlichen Kunden am präzisesten getroffen hat.Zwischendurch erhalten Mälzer und Henssler prominente Laufkundschaft in ihrem Start-up-Lieferservice. So geben Ina Müller, Judith Rakers, Smudo, Steven Gätjen, Wigald Boning und die Band „Revolverheld” ihre Bestellungen auf. Die zweite Folge zeigt VOX am darauffolgenden Sonntag, 26. September ebenfalls um 20:15 Uhr.