Sky platziert finale «Gomorrha»-Staffel in den Winter

TV-News

Ein genaues Startdatum steht noch nicht fest. Am Mittwoch erschien ein neuer Teaser-Trailer.

Sky hat zwar noch keinen genauen Startermin für die fünfte und finale Staffel der italienischen Mafia-Seriebenannt, aber nun zumindest mal einen Zeitraum bekannt gegeben, in dem die letzten zehn Folgen zu sehen sein werden. Die Cattleya-Produktion, die in Zusammenarbeit mit Beta Film entstanden ist und einer Idee von Roberto Saviano und seinem Bestseller basiert, soll voraussichtlich im Winter auf Sky Atlantic in Doppelfolgen ausgestrahlt werden. «Gomorrha – Die Serie» wird zudem auf Abruf auf Sky Ticket und über Sky Q zur Verfügung gestellt.Leonardo Fasoli und Maddalena Ravagli, die zusammen mit Saviano auch an der Serienbibel gearbeitet haben, schrieben zusammen mit Gianluca Leoncini und Valerio Cilio die finale Folgen der Serie, die die ‚New York Times‘ kürzlich auf Platz fünf der 30 besten internationalen Serien des letzten Jahrzehnts wählte. Episoden eins bis fünf sowie die neunte der neuen Staffel wurden von Marco D'Amore inszeniert, der auch bei zwei Episoden der vierten Staffel sowie bei dem Film «The Immortal» Regie führte, der als erzählerische Brücke zwischen der vierten und fünften Staffel dient. Die Episoden sechs, sieben, acht und zehn wurden von Claudio Cupellini inszeniert, der seit dem Debüt der Serie mitarbeitet.Am Mittwoch veröffentlichte Sky einen neuen Teaser-Trailer, der die Protagonisten der Serie von Sky zurück am Set zeigt: Salvatore Esposito als Genny Savastano, der sich zum Ende der vierten Staffel in einem Bunker verstecken musste; Arturo Muselli als Enzo Sangue Blu und Ivana Lotito als Azzurra Avitabile, Gennys Frau. Marco D'Amore spielt erneut die Rolle des Ciro Di Marzio, der am Ende der dritten Staffel für tot gehalten wurde.