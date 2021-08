«Brennpunkt»: Das Erste blickt erneut nach Afghanistan

TV-News

Am heutigen Mittwoch verschiebt sich das Programm der blauen Eins mal wieder um eine Viertelstunde.

Am Mittwochnachmittag stimmte der Bundestag nachträglich mit deutlicher Mehrheit für die Evakuierungsmission der Bundeswehr in Afghanistan, die vergangene Woche startete. Zusammen mit den USA und ihren NATO-Partnern evakuiert man deutsche Staatsbürger und ehemalige Helfer. Die Lage ist weiterhin brenzlig. Beispielsweise bezeichnete Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch den „gescheiterten Afghanistan-Einsatz“ als den „schwärzesten Punkt“ in der 16-jährigen Kanzlerschaft von Angela Merkel. Die Taliban drängen auf ein Ende der Aktion am 31. August.Wo die grundsätzlichen Fehler deutscher Sicherheitspolitik liegen, beleuchtet Das Erste heute Abend, 25. August, in einem kurzfristig ins Programm genommenen. Darüber, was der Westen jetzt tun kann und muss, spricht um 20:15 Uhr Moderatorin Wiebke Binder.Durch den vom MDR-produzierten «Brennpunkt» verschiebt sich das Nachfolgeprogramm um eine etwa eine Viertelstunde. Der Film «Königin der Nacht» geht somit erst um 20:30 Uhr auf Sendung, «Plusminus» folgt um 22:00 Uhr, ehe Caren Miosga um 22:30 Uhr mit den «Tagesthemen» übernimmt. Auch Sandra Maischberger diskutiert unter anderem über das Thema in ihrer Talkshow ab 23:05 Uhr zusammen mit Nahost-Expertin Antonia Rados, dem Herausgeber des «Steingart Morning Briefing» Gabor Steingart und dem Journalist Hans-Ulrich Jörges. Außerdem sind Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Olympiasieger Frank Stäbler und Lungenfachärztin Dr. Jördis Frommhold zu Gast.