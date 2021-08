RTLZWEI ist ab September mit der «Polizei im Einsatz»

TV-News

Ab Anfang September zeigt der Reality-Sender vier Folgen der Doku-Serie «Polizei im Einsatz».

Bei den Screenforce Days im Juni kündigte RTLZWEI verschiedene Sozialdokus an, die das Programm des Reality-Senders in der kommenden TV-Saison erweitern sollen. Eine davon findet ab dem 9. September ihren Weg auf die heimischen Mattscheiben und trägt den Titel. Das Format stammt von Spiegel TV, deren Kamerateams über mehrere Jahre Polizeibeamte im Einsatz begleitet haben.RTLZWEI zeigt vier Folgen über Einsatzteams aus Hamburg, Berlin, Marburg, Frankfurt, Halle an der Saale, Brandenburg und dem deutsch-niederländischen Grenzgebiet immer donnerstags um 20:15 Uhr. RTLZWEI verspricht dem Publikum „Einblicke in die komplexe Polizeiarbeit“.Neben der tagtäglichen Arbeit der Polizisten zeigt «Polizei im Einsatz» auch spektakuläre Fälle – sowohl am Tag als auch in der Nachtschicht. „Authentisch und immer nah am Geschehen“ sollen Fälle aus den genannten Großstädten und Gebieten gezeigt werden. Zudem wird ein Blick auf die Nachwuchsarbeit geworfen. So gewährt die Polizeischule Oranienburg bei Berlin exklusive Einblicke in ihre Unterrichte und Schulungstage. Dabei steht unter anderem ein Einsatztraining mit dem Wasserwerfer an.