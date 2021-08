Amazon wollte «Mare of Easttown» haben

US-Fernsehen

Außerdem teilten die Verantwortliche mit, dass man die Filmstrategie beschleunigen wolle.

Die Leiterin der Amazon Studios, Jennifer Salke, hat im Gespräch mit James Corden verraten, dass sie und ihr Team ein Angebot für die HBO-Erfolgsserievorgelegt haben. Doch das Projekt landete beim Pay-TV-Sender HBO. "Wir haben uns sehr bemüht, «Mare of Easttown» zu bekommen und haben es in den Verhandlungen verloren", sagte Salke in einem Gespräch auf dem Edinburgh TV Festival."Ich denke über den Prozess nach. Ich habe über unseren Prozess nachgedacht, denn ich habe die Serie wirklich sehr geliebt. Und ich bin ein großer Fan von Kate und wäre stolz darauf, sie im Programm zu haben.“ Mit eigenproduzierten Spielfilmen will man punkten, diese sollen vor allem schneller umgesetzt werden. "Was Sie sehen werden, ist eine Beschleunigung unserer Filmproduktion auf der ganzen Welt, nicht nur diese großen globalen Original-Filme, sondern auch Filme wie «Sylvie's Love», «One Night in Miami», «Sound of Metal», die Art von Filmen, die wirklich spezifisch sind, die sehr von Künstlern bestimmt werden und die für uns wirklich wichtig sind", sagte Salke."Sie werden sehen, dass wir uns mehr auf eine größere Filmstrategie mit verschiedenen Arten von Inhalten stützen werden, und das wird global sein", fügte Salke hinzu. "Die Teams bauen auf, die Beziehungen wachsen, die Inhalte florieren und jeden Tag kommen neue interessante und aufregende Originalinhalte hinzu. Ich hoffe also, dass wir unser globales Zuhause für Talente und den Erfolg, den wir bisher hatten, zu einer größeren internationalen Wachstumsstrategie ausbauen können."