RTLZWEI startet Eventprogrammierung für «Six»

TV-News

Am kommenden Wochenende strahlt der Grünwalder Fernsehsender die gesamte erste Staffel der Action-Serie in deutscher Erstausstrahlung aus.

RTLZWEI strahlt ab Freitag, 27. August, die US-Action-Seriein deutscher Free-TV-Premiere aus. Der in Grünwald ansässige Fernsehsender hat dafür extra eine Event-Ausstrahlung programmiert, denn die achtteilige Militärserie wird an einem Wochenende gezeigt. Los geht es am Freitag ab 22:50 Uhr mit den ersten beiden Ausgaben, am Samstag folgen die Episoden drei bis sechs zur besten Sendezeit, ehe am Sonntag ab 22:50 Uhr der Staffelabschluss in einer Doppelfolge ausgestrahlt wird. In den USA war die Serie für History ein Erfolg, wurde allerdings nach der zweiten Staffel abgesetzt. Dennoch läutete die Serie eine neue Ära ein, denn «Six» war Vorreiter für diverse ähnliche Shows wie «SEAL Team», «The Brave» oder «Valor».Darum geht es in «Six»: Ein Einsatz der Navy-Seal-Truppe Six in Afghanistan läuft verheerend aus dem Ruder, als ein Terrorverdächtiger getötet wird, der sich bereits ergeben hatte. Die Wege der Elitetruppe trennen sich danach. Doch dann fällt ihr ehemaliger Anführer Rip – gespielt von Walton Goggins – in Nigeria in die Hände der Boko Haram. Seine frühere Einheit startet zu einer waghalsigen Rettungsmission, um Rip aus den Händen der Terroristen zu befreien.Neben Goggins sind in weiteren Rollen Barry Sloane, Kyle Schmid, Juan Pablo Raba, Edwin Hodge, Brianne Davis, Nadine Velazquez und Dominic Adams zu sehen. Lesli Linka Glatter war als ausführende Produzentin aktiv. Der ehemalige Navy Seal Mitchell Hall fungierte als Berater der Serie, der unter anderem auch an der Produktion von «Zero Dark Thirhty» beteiligt war.