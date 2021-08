«Game of Thrones»-Star steigt bei neuer AMC-Serie ein

US-Fernsehen

Jacob Anderson wird Louis in der Serie «Interview With the Vampire» verkörpern.

Jacob Anderson hat die Hauptrolle in der Seriebei AMC übernommen, wie das Branchenblatt „Variety“ am Mittwoch erfahren hat. Anderson wird den titelgebenden Vampir Louis spielen, der im Roman als Louis de Pointe du Lac bekannt ist. Anderson kennt man aus «Game of Thrones», «Broadchurch» und «Episodes».Im Mittelpunkt des Buches steht Louis, der einem Reporter seine Lebensgeschichte erzählt, insbesondere wie er in einen Vampir verwandelt wurde und dann von Lestat de Lioncourt betreut wurde. Zuvor war bekannt gegeben worden, dass Sam Reid die Rolle des Lestat übernehmen wird.Der Kabelsender hat für «Interview With the Vampire» acht Episoden bestellt, die 2022 sowohl auf AMC als auch auf AMC Plus ausgestrahlt werden sollen. Rolin Jones wird im Rahmen seines Gesamtvertrags mit AMC Studios als Autor, ausführender Produzent und Showrunner für die Serie fungieren.