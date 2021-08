Michael Rapaport gründet Firma mit Schuh-Mogul

US-Fernsehen

Die Beiden kennen sich, weil Rapaport Steve Madden portraitiert hat.

Als Michael Rapaport seinen Vertrag unterzeichnet, um den Schuhmogul Steve Madden in einem TV-Projekt zu spielen, das auf Maddens Leben basiert, stellten die beiden bald fest, dass sie viel gemeinsam hatten – und begannen, Ideen auszutauschen, wie sie gemeinsam ins Geschäft kommen könnten. Das führte zur Gründung von 212Works, einer neuen Produktionsfirma, die Rapaport und Madden ins Leben gerufen haben, um Film-, Fernseh- und digitale Projekte zu entwickeln.Der Name ihres Unternehmens, 212Works, ist eine Anspielung auf ihre gemeinsame Identität als New Yorker, sagt Rapaport. "212 ist klassisch, es ist ikonisch", sagt er. "Diese Vorwahl gibt es nicht mehr. Wir wollten also etwas Klassisches machen. Aber der ganze Schnickschnack ist unwichtig – wir wollen großartige Inhalte liefern"."Interessant ist, dass Michaels Familie aus meiner Heimatstadt stammt, seine Mutter, seine Großmutter. Wir kannten uns also irgendwie", sagt Madden. "Wir haben gejammt, zusammen abgehangen und eine Menge Ideen besprochen. Abgesehen davon, dass er viel größer ist als ich und viel besser aussieht als ich, versteht er tatsächlich, wer ich bin. ... Michael ist ein Regisseur, ein Schauspieler, ein Komödiant, und ich bin ein ziemlich guter Geschäftsmann und ein Schuhverkäufer. Und ich hoffe, dass wir diese Fähigkeiten zusammenbringen können, indem wir darauf vertrauen, dass Michael in der Lage ist, wirklich heiße Objekte und Talente auszuwählen. Ich bin in der Lage, das durch meine Fähigkeit zu unterstützen, sehr heiße Schuhe zu kreieren."