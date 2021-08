Elfte «The Voice of Germany»-Staffel startet Anfang Oktober

TV-News

Den Auftakt mit der neuformierten Jury um Sarah Connor gibt es donnerstags bei ProSieben zu sehen.

Ende Juni wurde bereits die Jury für die kommende Staffel der ProSiebenSat.1-Erfolgsshowbekannt gegeben. Mit Sarah Connor hat sich die Bildergarten-Entertainment-Produktion einen neuen prominenten Namen geschnappt und Markt Forster und Nico Santos an die Seite gestellt. Ergänzt wird das Jury-Quartett von Johannes Oerding. Die Sender haben nun mitgeteilt, wann die neuformierte Jury ihre Arbeit antritt. „Ich fand das Konzept von «The Voice of Germany» immer spannend. Am Ende ist es das gerechteste Format, das es gibt, weil wirklich nur die Stimme bewertet wird", freut sich Connor auf ihre neue Aufgabe.Die elfte Runde der Castingshow startet am Donnerstag, den 7. Oktober auf ProSieben mit den beliebten Blind Auditions, am darauffolgenden Sonntag, 10. Oktober, gibt es bei Sat.1 eine weitere Folge. Lena Gercke und Thore Schölermann moderieren «The Voice of Germany».Auch Johannes Oerding freut sich über seinen Platz auf dem drehenden Stuhl: „«TVOG» ist eine Show, die Musikgeschichte schreibt. Hier entstehen viele großartige TV-Momente und ich bin sehr geehrt, jetzt ein kleiner Teil dieser Family zu sein." Der etwas erfahrenere Nico Santos weiß um den gestiegenen Konkurrenzkampf innerhalb der Jury: „Mit Sarah Connor als Coach-Konkurrentin wird das unfassbar schwer. Man muss mit den richtigen Argumenten, mit Know-How und Musik-Knowledge kommen.“Die zehnte Staffel sorgte im vergangenen Jahr für 2,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 8,9 Prozent Marktanteil. 1,28 Millionen werberelevante Seher wurden verbucht, der Marktanteil belief sich auf 14,6 Prozent. ProSieben hatte in der Zielgruppe mit 17,1 gegenüber 12,5 Prozent, die Sat.1 generierte, deutlich die Nase vorn.