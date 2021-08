«Der Todespfleger»: TVNow legt Doku-Reihe über Niels Högel hinterher

TV-News

Nachdem man bereits einen Spielfilm über die Mordserie produziert hat, gibt es nun auch eine begleitende Doku-Reihe.

Im Juni fiel die letzte Klappe für den ersten TVNow-Spielfilm «Das weiße Schweigen», der von der Mordserie des Krankenpflegers Niels Högel inspiriert wurde ( Quotenmeter berichtete ). Nun schiebt der Streamingdienst der Mediengruppe RTL eine Doku-Reihe zum gleichen Thema nach, die ab dem 20. September erscheint. In der vierteiligen Seriesteht dann der Insasse der JVA Oldenburg selbst im Mittelpunkt. Noch immer ist unklar, wie viele Morde der ehemalige Krankenpfleger in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst ermordet haben soll. Mit mindestens 332 Mordverdachtsfällen, 87 nachgewiesenen Morden, 3 Mordversuchen und einer Körperverletzung mit Todesfolge sorgte er für die größte deutsche Mordserie seit Ende des Zweiten Weltkriegs.In der filmpool-entertainment-Produktion kommt Niels Högel zu Wort, ein Telefoninterview soll den Zuschauern „Einsichten in die Motivlage des Serienmörders“ geben, wie es seitens TVNow heißt. Niels Högel erzählt aus seiner Sicht, warum er mit seinen Taten begann und weshalb er sich bei jeder Tat erneut bewusst für das Böse entschied. Auf Basis des Interviews erstellt der Psychiater, Gerichtsgutachter und Experte für Serienmord, Reinhard Haller, ein Psychogram von Niels Högel und entlarvt dessen Lügen und Beschönigungen. Außerdem offenbart Högels Vater Dietrich in seinem ersten TV-Interview überhaupt die Kindheit und Jugend des Täters.Außerdem kommen in der Doku-Reihe Frank Lauxtermann, ein ehemaliger Kollege Högels auf der herzchirurgischen Intensivstation 211 in Oldenburg, sowie Matthias Corssen, ein ehemaliger Freund und selbst Opfer von Högel. Eine Ausstrahlung der Doku ist auch auf RTL geplant, zusammen mit dem genannten Spielfilm «Das weiße Schweigen», der im zweiten Halbjahr 2021 auf TVNow zum Streamen bereitsteht.Übrigens: Auch Sky widmete Niels Högel und dessen Mordserie eine vierteilige Doku-Serie. «Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus» steht seit 5. August bei Sky Ticket und Sky Q auf Abruf zur Verfügung.