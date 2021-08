RTLplus setzt auf Gesundheitsformat mit Katja Burkard

TV-News

Bei Geo Television geht es Ende September um die Frauen an der Seite der US-Präsidenten. Nitro verspricht derweil True-Crime-Ware von TVNow.

Ab dem 23. September fragt «Punkt 12»-Moderatorin Katja Burkard, denn dann startet immer donnerstags ihr gleichnamiges Gesundheitsformat bei RTLplus . Der Spartensender zeigt das Magazin ab 22:00 Uhr. In der ersten von insgesamt acht geplanten Folgen beschäftigt sich Burkard unter anderem zusammen mit Gynäkologin Dr. Sheila de Liz über die Wechseljahre. Man wolle „offen“ über das Thema sprechen, schließlich können die Wechseljahre „auch den Partner vor ungeahnte Herausforderungen stellen“, wie es in der Programmvorschau heißt.Geo Television startet tags zuvor, 22. September, die Deutschlandpremiere der sechsteiligen Doku-Reihe. Der Wissenssender zeigt die Serie immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die erste Folge befasst sich mit Michelle Obama, die zwischen 2008 und 2016 an der Seite ihres Ehemanns Barack Obama First Lady im Weißen Haus war. In weiteren Folgen stehen Jackie Kennedy, Nancy Reagan, Eleanor Roosevelt, Lady Bird Johnson und Hillary Rodham Clinton im Mittelpunkt.Männersender Nitro nimmt freitags ab 23 Uhr die TVNow-Reiheins Programm, die bereits seit 13. Mai beim Streamingdienst auf Abruf bereitsteht. In dem vierteiligen True-Crime-Format geht es um Frank Gust, der zwischen 1994 und 1998 mindestens vier Frauen getötet und die zum Teil bestialisch verstümmelt hat. In der Imago-TV-Produktion kommen unter anderem Gusts Mutter und Kriminalpsychologe und FBI-Profiler Prof. Dr. Thomas Müller zu Wort. Der Startschuss bei Nitro erfolgt am 24. September.