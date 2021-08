ZDFneo holt funk-Videospielmagazin «Game Two» ins Programm

TV-News

Verantwortlich für das Format ist Rocket Beans TV, wo da Format weiterhin immer vorher im Livestream gezeigt wird.

Das funk-Format, der Nachfolger des MTV-Formats «Game One», wird ab dem kommenden Donnerstag, 2. September, um 0:15 Uhr auch in ZDFneo ausgestrahlt. Die Rocket Beans Entertainment GmbH produziert das Magazin über Videospiele seit November 2016 im Auftrag des ZDF für funk. Bei Rocket Beans TV wird das Format auch weiterhin immer am Freitag zuvor im Livestream zu sehen sein. Samstags ist es zudem ab 12:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von «Game Two» und in der ZDFmediathek verfügbar.„Mit «Game Two» wächst ZDFneo um das spannende Genre Gaming. Wir freuen uns, dass das reichweitenstarke erfolgreiche funk-Format unseren Kosmos zusätzlich zu Youtube in der Mediathek und im TV erweitert. Das Ziel ist, der Gaming-begeisterten jungen Zielgruppe in der ZDF-Senderfamilie ein attraktives Programmangebot zu schaffen und dieses perspektivisch auszubauen“, erklärt ZDFneo-Senderchefin Nadine Bilke. Am Konzept der Sendung ändert sich derweil nichts. Die Rocket-Beans-Mitgründer Simon Krätschmer, Daniel Budiman (im Bild), Etienne Gardé und Nils Bomhoff moderieren «Game Two» weiterhin gemeinsam mit Sofia Kats und Lara Loft.„Wir freuen uns riesig und sind stolz darauf, dass «Game Two» auch in ZDFneo laufen wird. Nach dem Ende von «Game One» war es unser Traum, ein Nachfolgeformat auf unserem eigenen Sender Rocket Beans TV ausstrahlen zu können. Das ist uns mit dem Start von «Game Two» 2016 dank funk gelungen. Dass wir nun zusätzlich auch noch wieder im linearen Fernsehen zu sehen sind und die Chance haben, unsere Zielgruppe zu erweitern, ist absolut großartig!“, so Arno Heinisch, Mitgründer und Geschäftsführer der Rocket Beans Entertainment GmbH.