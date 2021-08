Amazon: Wir legen jetzt in Europa los

International

Die Produktion in Großbritannien ist laut Aussagen des Anbieters ‚zementiert‘.

Zwar ist Amazon Prime Video bereits seit vielen Jahren in Europa aktiv und ließ unter anderem die mit Matthias Schweighöfer produzierte Serie «You Are Wanted» herstellen, aber bislang musste man immer Rücksprache mit den Verantwortlichen aus Los Angeles halten. Beim Edinburgh TV Festival sagte Georgia Brown, Chefin der regionalen Einheit, dass es jetzt richtig losgehe."In den frühen Tagen von [Amazon Studios] in Europa mussten die Produzenten mit der Rechtsabteilung und [der Abteilung für Geschäftsangelegenheiten] in L.A. zusammenarbeiten, aber dort gelten ganz andere Regeln und Rechtsgrundlagen, die die Produzenten erst einmal bewältigen mussten. Und das war ein riesiger Lernprozess. Jetzt sind wir endlich an dem Punkt, an dem wir wirklich lokale Teams vor Ort haben, und es kann losgehen“, teilte Brown mit.Obwohl Brown die Verlagerung von Amazons «Lord of the Rings»-Serie von Neuseeland nach Großbritannien nicht beaufsichtigt, bezeichnete sie den Umzug als "fantastische Nachricht". "Wir haben viel darüber gesprochen, in die britische Infrastruktur zu investieren, und das zementiert unseren Platz hier. Wir werden weiterhin stark investieren. Ich bin überglücklich, dass die Produktion hierher kommt.“, so Brown weiter.