Quotencheck

Die 26. und vorerst letzte Staffel der Actionserie war an drei Donnerstagen im Juli und August bei RTL zu sehen.

Die deutsche Actionseriewird seit 2996 ausgestrahlt und ist die aufwändigste sowie teuerste der RTL-Produktionen. In über 370 Episoden erzählt die Serie von den Einsätzen der Kripo Autobahn, bei denen verschiedene Verbrechen aufgeklärt werden müssen. Verfolgungsjagden, Schusswechsel und Explosionen sind dabei keine Seltenheit. Nach 25 Jahren kündigte RTL Anfang Juli an, dass mit der 26. Staffel die vorerst letzten Folgen ausgestrahlt werden. Die acht letzten Episoden wurden donnerstags ab der Primetime meist im Dreierpack gesendet.Los ging es am 29. Juli vor 1,66 Millionen Fernsehenden, so dass der Staffelstart dem Sender einen passablen Marktanteil von 6,8 Prozent bescherte. Besser liefen die Episoden bei den 0,70 Millionen Jüngeren an. Die erste Folge überzeugte sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe direkt das größte Publikum. Die Quote kletterte mit 12,2 Prozent knapp über den Senderschnitt. Gleich im Anschluss interessierten sich noch 1,51 Millionen Zuschauer für das Programm, wodurch sich der Marktanteil auf annehmbare 6,4 Prozent verkleinerte. Auch die 0,61 Millionen Umworbenen fielen auf 10,6 Prozent zurück.Ab 22.15 Uhr saßen noch 1,33 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm, wodurch sich die Sehbeteiligung auf den Staffelbestwert von soliden 7,3 Prozent hob. Bei den 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen sank der Marktanteil hingegen auf akzeptable 9,1 Prozent. Eine Woche später war ein deutlicher Zuschauerverlust zu erkennen, denn selbst zur Primetime waren nur 1,32 Millionen Fernsehende mit von der Partie. Dies hatte den schwächsten Wert von 5,3 Prozent zur Folge. Die 0,55 Millionen Werberelevanten verbesserten sich auf passable 9,9 Prozent Marktanteil.Die darauffolgende Episode hielt weiterhin 1,30 Millionen Serienfans auf dem Sender, so dass der Marktanteil mit mauen 5,4 Prozent beinahe konstant blieb. Bei den 0,49 Millionen Jüngeren wurde nun mit 8,8 Prozent die niedrigste Quote der Staffel gemessen. 1,16 Millionen Zusehende reichten am späteren Abend wieder für akzeptable 6,3 Prozent. Parallel dazu war in der Zielgruppe mit 0,45 Millionen Neugierigen eine Steigerung auf passable 9,7 Prozent möglich.Die beiden finalen Folgen wurden schließlich am Donnerstag, den 12. August ausgestrahlt. Zu Beginn entschieden sich 1,38 Millionen Fernsehende für das Programm, ehe die Reichweite beim Staffelfinale 1,37 Millionen Menschen betrug. Über den Abend hinweg hielt sich die Serie bei einer mäßigen Quote von 6,2 Prozent. Die 0,60 Millionen Umworbenen starteten mit guten 12,4 Prozent in den Abend, was den besten Marktanteil der Staffel bedeutete. Für die finale Ausgabe interessierten sich anschließend noch 0,52 Millionen Werberelevante, wodurch ein Rückgang auf 9,7 Prozent verzeichnet wurde.Im Schnitt verfolgten 1,38 Millionen Fernsehzuschauer die vorerst letzte Staffel von «Alarm für Cobra 11», was einen akzeptablen Marktanteil von 6,2 Prozent zur Folge hatte. Die Ausgaben, die im Herbst 2020 ausgestrahlt wurden, erreichten damals noch 1,99 Millionen Zuschauer. Auch in der Zielgruppe war ein deutlicher Rückgang der Reichweite zu erkennen. Das Publikum schrumpfte hier von 1,00 Millionen im Vorjahr auch durchschnittlich nur 0,54 Millionen Jüngere. Somit blieben von den ehemals 14,0 Prozent Marktanteil nicht mehr allzu viel übrig und die Actionserie verabschiedete sich mit einer passablen Quote von 10,3 Prozent.