Universal TV zeigt zweite «Departure»-Staffel Ende Oktober

TV-News

In der sechsteiligen zweiten Staffel geht es diesmal um ein Zugunglück.

Universal TV hat den Deutschlandstart der zweiten-Staffel für den 25. Oktober angekündigt. Immer montags ab 21:00 Uhr versucht Ermittlerin Kendra Malley – gespielt von Archie Panjabi – die Umstände aufzuklären, unter denen der automatisierte Hochgeschwindigkeitszug Apollo verunglückt ist. Neben Emmy-Preisträgerin Panjabi sind unter anderem Oscar-Preisträger Christopher Plummer («Knives Out») in seiner letzten Rolle, Kris Holden Reid («Umbrella Academy»), Jason O’Mara («The Man in the High Castle»), Mark Rendall («Departure»), Kelly McCormack («Killjoys»), Karen Le Blanc («Ransom»), Wendy Crewson («Frankie Drake»), Charlie Carrick («Reign»), Donal Logue («Gotham»), Dion Johnstone («Sweet Magnolias») und Greg Bryk («Mary Kills People») zu sehen.Darum geht es in der zweiten Staffel: Auf der Bahnstrecke zwischen Toronto und Chicago kommt es zu einem tragischen Unfall als der automatisierte Hochgeschwindigkeitszug Apollo in der Nähe der Kleinstadt Rockwater, Michigan entgleist und mit einem Truck zusammenstößt. Die Folgen sind unzählige Tote und ein ungeahntes Ausmaß an Verwüstung in der sonst so ländlichen Idylle. Die brillante Ermittlerin Kendra Malley wird beauftragt, die Ursache des Unglücks aufzuklären. Auf Schritt und Tritt beobachtet, versuchen Kendra und ihr Team ein Netz aus verworrenen Zusammenhängen zu lösen, das sie zu mehreren Tatmotiven und potenziellen Verdächtigen führt: War es der Tech-Mogul und Erfinder der Automatisierungssoftware des Zuges oder ein Mitglied eines mexikanischen Drogenkartells oder doch ein verärgerter Mitarbeiter, der sich gegen die neue Technologie des Zuges sträubte? Zusammen mit dem FBI muss Kendra die Wahrheit hinter dem ominösen Unfall ans Licht bringen und gleichzeitig den Bewohnern von Rockwater dabei helfen, das Trauma der furchtbaren Tragödie zu überwinden.«Departure – Das Zugunglück» ist eine kanadisch-irische Koproduktion von Shaftesbury und Deadpan Pictures in Zusammenarbeit mit Corus und Starlings Television. Als ausführende Produzenten waren unter anderem Christina Jennings, Scott Garvie, Malcolm MacRury, Jackie May, T.J. Scott und Archie Panjabi aktiv, die bereits an Staffel eins beteiligt waren. Regie führte T.J. Scott nach einer Serienidee von Vincent Shiao. Nach der Ausstrahlung stehen alle sechs Folgen auch auf Abruf verfügbar.