Auch in diesem Jahr gibt es keine «Helene Fischer-Show»

TV-News

In diesem Jahr macht der Weihnachtsshow erneut das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. Für Ersatz ist bereits gesorgt.

Seit vielen Jahren gehört im ZDF zur festen Größe am ersten Weihnachtsfeiertag. Im vergangenen Jahr musste die Musik-Show pandemiebedingt jedoch ausfallen, weshalb der Mainzer Sender eine Best-of-Sendung mit der gelernten Musicaldarstellerin produzieren ließ. „Meine schönsten Momente“ konnte folglich nicht ganz mit den regulären Weihnachtsausgaben mithalten, kam aber dennoch auf grandiose Werte. Am Freitag, 25. Dezember 2020, schalteten 4,28 Millionen Zuschauer ein und bescherten dem ZDF Marktanteile von 14,5 respektive 12,6 Prozent. In diesem Jahr sollte es eigentlich wieder zurück zu alter Stärke gehen und «Die Helene Fischer-Show» wieder ganz normal produziert werden.Doch daraus wird nun nichts. Wie eine ZDF-Sprecherin der ‚Bild‘-Zeitung offenbarte, habe man sich zusammen mit Helene Fischer dazu entschlossen, „auch in diesem Jahre auf die «Helene Fischer-Show» zu verzichten“. Der Grund dafür seien „nach wie vor geltende Beschränkungen für solch große Publikumsveranstaltungen“. Die Entscheidung fiel „schweren Herzens“. Laut ‚Bild‘ war die Messehalle in Düsseldorf als Veranstaltungsort zwei Tage reserviert worden, allerdings ließ die Stadt nur 4.000 Zuschauer zu. Daraufhin hätten sich Sender und Fischer nicht auf ein Konzept einigen können, weshalb man sich nun für eine Absage der Show entschieden hätte.Das ZDF präsentierte unterdessen bereits ein Alternativ-Programm für den 1. Weihnachtsfeiertag. So zeigt der Mainzer Sender eine neue Ausgabe vonmit Johannes B. Kerner, das am 15. Mai dieses Jahres anlässlich des 50. Showgeburtstags neuaufgelegt wurde. Die Jubiläumsshow sorgte am Samstagabend für eine Reichweite von 5,95 Millionen Zuschauern und einen Gesamtmarktanteil von 19,7 Prozent, was ungefähr den Werten der regulären «Helene Fischer-Shows» entspricht. Nur beim jungen Publikum konnte man mit 1,02 Millionen und 13,8 Prozent nicht ganz mithalten. Fischer verbuchte 2019 zuletzt 1,61 Millionen und eine Sehbeteiligung von fantastischen 18,0 Prozent.